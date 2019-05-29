Имуществом попавшей в психушку актрисы завладели чужие люди
После смерти родителей актриса Дарья Шпаликова практически не жила дома. Какое-то время она находилась в монастыре, а после попала в психлечебницу, из которой так и не вышла. В своих московских квартирах, которые остались от родителей, она не появляется. Меж тем редакции программы "Пусть говорят" удалось выяснить, что имуществом наследницы звезд советского кино распоряжается некая женщина.
Более того, оказалось, что одна из двух квартир Дарьи более десяти лет назад была подарена постороннему человеку. Шоумену Дмитрию Борисову удалось разыскать нового владельца апартаментов Шпаликовой. Ею оказалась пенсионерка Светлана Юшкевич.
Уже в студии "Пусть говорят" Юшкевич рассказала, что всю жизнь жила по соседству с бабушкой актрисы. Однажды ее попросили навестить Шпаликову в больнице, с тех пор она ухаживает за ней.
"Началась наша дружба с Дашей. Я жила в своей двухкомнатной квартире в том же доме. У меня проблем с жильем не было на тот момент. У меня в жизни случилась беда, после смерти мужа мне пришлось разменять квартиру, и я оказалась в коммуналке. Даша сказала однажды: "Света, помогите мне, и я помогу вам". Это было 14 лет назад. И с тех пор я с ней ежедневно", – рассказала Светлана в сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят".
По словам Юшкевич, Шпаликова сама подарила ей одну из своих квартир. Эта сделка является законной, так как актриса не лишена дееспособности. Теперь это жилье сдается. Светлана уверила присутствующих на съемочной площадке, что деньги от арендаторов она тратит на Дарью.
Сама Юшкевич вот уже несколько лет занимает второе жилье артистки. На эту квартиру, как оказалось, заключен договор ренты. Пенсионерка заявила, что приглядывает за имуществом наследницы звезд советского кинематографа.
Рассказ Светланы вызвал неоднозначную реакцию у экспертов шоу "Пусть говорят". Пенсионерку назвали мошенницей на доверии. Меж тем сама Дарья Шпаликова выступает в защиту своей благодетельницы. "Кроме нее, у меня никого нет", – сказала артистка.
К слову, когда в присутствии съемочной группы "Пусть говорят" артистка впервые за несколько лет приехала домой, то не сразу попала в подъезд. Выяснилось, что у Шпаликовой попросту нет ключей. Позже, уже в квартире, Дарья не досчиталась дорогих сердцу вещей и обнаружила, что ее семейный фотоархив небрежно свален в пакет.
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