Борисов разоблачил прибеднявшуюся наследницу миллионов Зыкиной
Любимая миллионами исполнительница умерла в 2009 году. Знаменитость оставила после себя уникальные драгоценности, элитные квартиры и банковские счета. Состояние Людмилы Зыкиной оценили в 270 миллионов рублей.
У артистки не было детей, поэтому богатство должно было быть распределено между отпрысками ее сводного брата – Сергеем, Георгием и Екатериной. Меж тем последняя заявляет, что в итоге почти ничего не получила. Женщина пришла в студию "Пусть говорят".
Племянница артистки пожаловалась также на бедственное материальное положение. Она одна воспитывает маленького сына, живет в скромном деревенском доме. Даже на эту жилплощадь она копила пять лет. По словам Екатерины Зыкиной, большую часть наследства присвоил себе ее старший брат Сергей.
Зыкина рассказала, что в момент смерти тети была на последнем месяце беременности. Она не могла заниматься вопросами имущества и написала на Сергея доверенность. Якобы старший брат воспользовался ее наивностью и обобрал до нитки.
Меж тем присутствующие в студии "Пусть говорят" эксперты не спешили жалеть бедную родственницу знаменитой артистки. Журналист и телеведущий Андрей Караулов заявил, что в этой истории все не так однозначно. Он отметил, что Людмила Георгиевна в последние годы нуждалась в поддержке близких, но помощи так и не дождалась. Племянники не навещали певицу даже перед опасной операцией на ногах.
Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов, общаясь с Екатериной Зыкиной, выяснил, что Людмила Георгиевна после смерти брата каждому из племянников купила по квартире в Москве. Шоумен попросил объяснить, куда делась столичная недвижимость артистки. Зыкина сообщила, что жилплощадь продал все тот же брат Сергей, воспользовавшись доверенностью, которую она давала ему для решения проблем с наследством.
Шоумен продолжил беседу с прибедняющейся родственницей знаменитости. Оказалось, что Екатерина все же получила от звездной тетушки серьги с редкими бриллиантами, оценочная стоимость которых достигает двух миллионов долларов.
Другим роженицам не давали даже смотреть в окна
Артисту больше не пророчат победу в музыкальном конкурсе
Пианистка предстала в новом амплуа
Муж-стриптизер с потрохами сдал певицу
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Не хочу идти в школу.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
умер Сергей Даренко
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Первый раз ударил
Все бабы козлы!
Секс
Мой мужчина меня бьет
Как найти свое место?
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Хватит гадить в подъездах!!!
Разин достал уже
Не могу себя принять
Любовница просит пособий
Сон
Прости, тутка.
Ирина Шейк и Бреди растались
Вернулся спустя год
Пухлые лучше худых
Бросил на 6 неделе беременности
Боюсь уколов, истерика
Отбирают квартиру