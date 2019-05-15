Борисов разоблачил прибеднявшуюся наследницу миллионов Зыкиной

Племянница легендарной певицы Людмилы Зыкиной обратилась к Дмитрию Борисову. В эфире программы "Пусть говорят" Первого канала родственница звезды рассказала, что едва сводит концы с концами.

Любимая миллионами исполнительница умерла в 2009 году. Знаменитость оставила после себя уникальные драгоценности, элитные квартиры и банковские счета. Состояние Людмилы Зыкиной оценили в 270 миллионов рублей.

У артистки не было детей, поэтому богатство должно было быть распределено между отпрысками ее сводного брата – Сергеем, Георгием и Екатериной. Меж тем последняя заявляет, что в итоге почти ничего не получила. Женщина пришла в студию "Пусть говорят".

Племянница артистки пожаловалась также на бедственное материальное положение. Она одна воспитывает маленького сына, живет в скромном деревенском доме. Даже на эту жилплощадь она копила пять лет. По словам Екатерины Зыкиной, большую часть наследства присвоил себе ее старший брат Сергей.

Зыкина рассказала, что в момент смерти тети была на последнем месяце беременности. Она не могла заниматься вопросами имущества и написала на Сергея доверенность. Якобы старший брат воспользовался ее наивностью и обобрал до нитки.

Меж тем присутствующие в студии "Пусть говорят" эксперты не спешили жалеть бедную родственницу знаменитой артистки. Журналист и телеведущий Андрей Караулов заявил, что в этой истории все не так однозначно. Он отметил, что Людмила Георгиевна в последние годы нуждалась в поддержке близких, но помощи так и не дождалась. Племянники не навещали певицу даже перед опасной операцией на ногах.

Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов, общаясь с Екатериной Зыкиной, выяснил, что Людмила Георгиевна после смерти брата каждому из племянников купила по квартире в Москве. Шоумен попросил объяснить, куда делась столичная недвижимость артистки. Зыкина сообщила, что жилплощадь продал все тот же брат Сергей, воспользовавшись доверенностью, которую она давала ему для решения проблем с наследством.

Шоумен продолжил беседу с прибедняющейся родственницей знаменитости. Оказалось, что Екатерина все же получила от звездной тетушки серьги с редкими бриллиантами, оценочная стоимость которых достигает двух миллионов долларов.