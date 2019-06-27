Порой кажется, что у звезд не бывает спокойных минут. В их жизни непрерывно разгораются новые страсти и скандалы. Чтобы вы не пропустили самые важные сплетни и слухи из мира знаменитостей, "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 июня 2019 года.

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