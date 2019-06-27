Очухавшийся после отравления Алибасов станет главным продюсером России

Шоумен снимется в фильме Стаса Барецкого "Брат-3". Новостью поделился PR-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин.

Съемки картины стартуют в подмосковном Красногорске уже в конце июля. Бари Алибасов будет играть главного продюсера России.

По сюжету фильма главный герой – младший (третий) брат. Он поклонник творчества группы "На-На" и мечтает попасть на "Дом-2", передает радиостанция "Говорит Москва".

Кроме того, одна из главных героинь "Брата-3" – девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. По словам Вадима Горожанкина, героя Бари Алибасова тоже попытаются убить, но у киллера ничего не получится.

Напомним, в начале июня Бари Алибасов в тяжелом состоянии попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Это произошло после того, как продюсер группы "На-На" случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот".

У Бари Алибасова диагностировали ожоги внутренних органов. Несколько дней шоумен провел в медикаментозной коме, а затем пошел на поправку. 17 июня продюсера выписали.

Как писали "Дни.ру", многие россияне и звезды российского шоу-бизнеса заподозрили Бари Алибасова во лжи. Они посчитали, что шоумен всех обвел вокруг пальца и никакого отравления не было. Якобы весь этот спектакль он устроил только ради пиара.