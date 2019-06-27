Футболистам купили Бузову для жестких игр

Спонсор испанского футбольного клуба "Барселона" сделал заманчивое предложение поющей ведущей. Ольга Бузова, недолго думая, согласилась.

Компания Beko разместила в Instagram пост, в котором предложила звезде на 48 часов стать частью испанского клуба. Ольга Бузова ответила положительно.

"Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку", – приводит ответ певицы в комментариях Teleprogramma.pro. Также организаторы сообщили, что уже 29 июня Ольга Бузова станет игроком "Барселоны" и сможет примерить на себя роль профессионального футболиста.

При этом знаменитости придется соблюдать жесткий график спортсменов. Ольга Бузова на себе прочувствует "режим дня Месси и Пике". Девушке предстоит встать рано утром, побывать на полноценной тренировке и соблюсти другие нюансы.

Напомним, что Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым и очень тяжело переживала развод с ним. Ранее появился слух о том, что у спортсмена и его новой супруги, модели Анастасии Костенко может появиться еще один ребенок. Пара не так давно стала родителями. Появление второго малыша может стать для Ольги Бузовой ударом.

Как писали "Дни.ру", в Вероне, на свадьбе общих друзей звезда развлекалась с бывшим любовником Тимофеем Майоровым: пара плескалась в бассейне, гуляла по городу, устроила романтический ужин. Хотя, вполне возможно, что таким образом Ольга Бузова хочет показать бывшему мужу Дмитрию Тарасову, что счастлива и без него.