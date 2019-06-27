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Жена Задорного поставила жирную точку в разборках с Первым каналом

Михаил Задорнов. Фото: www.globallookpress.com
Первый канал выплатит крупную суму первой жене Михаила Задорнова. Это компенсация за трансляцию концертов сатирика, авторские права на которые принадлежат экс-супруге писателя.
прочитано 311 раз

Почти 4 миллиона рублей – с такой суммой расстанется Первый канал по решению суда. Велта Задорнова оценивала свои претензии в сумму в 2 раза большую, однако судьи сократили размер денежной компенсации.

Решение суда появилось на сайте Арбитражного суда Москвы. Отмечается, что первая супруга Михаила Задорнова получит от Первого канала 3,75 миллиона рублей. Это выплаты за то, что в эфире были показаны фрагменты концертов "Кому на Руси жить хорошо?" и "Умом Россию не понять".

Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. Известный писатель-сатирик несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Однако лечение не помогало, Задорнов от него отказался и решил провести оставшееся время с близкими. В это время первая супруга, на которой сатирик женился в 1971 году, проводила с ним много времени. В своем завещании Михаил Задорнов поделил права на свое творческое наследие поровну между двумя женщинами – Велтой Задорновой и Еленой Бомбиной, напоминает Teleprogramma.pro.

Автор: Андрей Евлампиев27 июня 2019, 08:21

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Не Задорного, а ЗадорноВА!!! Его фамилия не Задорный, а Задорнов!
У автора статьи была двойка по русскому??? Внимательнее надо быть при написании текстов - вы уже не первоклашки!
1

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