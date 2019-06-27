Жена Задорного поставила жирную точку в разборках с Первым каналом
Почти 4 миллиона рублей – с такой суммой расстанется Первый канал по решению суда. Велта Задорнова оценивала свои претензии в сумму в 2 раза большую, однако судьи сократили размер денежной компенсации.
Решение суда появилось на сайте Арбитражного суда Москвы. Отмечается, что первая супруга Михаила Задорнова получит от Первого канала 3,75 миллиона рублей. Это выплаты за то, что в эфире были показаны фрагменты концертов "Кому на Руси жить хорошо?" и "Умом Россию не понять".
Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. Известный писатель-сатирик несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Однако лечение не помогало, Задорнов от него отказался и решил провести оставшееся время с близкими. В это время первая супруга, на которой сатирик женился в 1971 году, проводила с ним много времени. В своем завещании Михаил Задорнов поделил права на свое творческое наследие поровну между двумя женщинами – Велтой Задорновой и Еленой Бомбиной, напоминает Teleprogramma.pro.
Певица призналась, что материнство сложнее гастролей
Говорят, артистка практикует нестандартные отношения
Недуг доставляет герцогине Кембриджской немало проблем
Всплыли внезапные подробности
Популярные темы форума
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему хохлушкам нельзя верить...
Но это не призидент в Грузии
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Вам нравится женщины за рулём?
Мачеха подкатывает к моему парню.
мне нравится русские мужчины!
Двойное проникновение
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Алибасов всех обманул?
Влюбилась в парня подруги
Как вам презик Зеленский?
Ходит в одних носках две недели
Как вы спасаетесь от жары?
Когда пьяный поднимает руку
Родители выдают замуж
Как вернуть страсть?
хочу попробовать с МЖМ
Не дает деньги на шоппинг
Обвисла грудь
Большие соски что делать?
Ужасная медицина в России
Переписки с бывшей
Подруга эгоистка
Сестры Хачатурян