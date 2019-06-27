Алсу посадили в лужу в день рождения

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Четверг 27 июня
Лента новостей
10:05
Пласидо Доминго пропустил спектакль в Мариинке
09:44
Адвокат раскрыл обстоятельства дела о хищениях на "Тольяттиазоте"
09:39
Умерла звезда "Секретных материалов"
09:21
"Аэрофлот" взвинтит цены на билеты
09:00
Трампу прилюдно плюнули в лицо
07:15
Самолет Ан-24 врезался в здание после аварийной посадки: есть погибшие (видео)
06:02
Назван элементарный способ похудеть
06:02
Умер солист группы "Високосный год"
22:26
Жесткое ДТП с грузовиком произошло в Татарстане
22:07
"Строительство было колоссальной ошибкой": найдена критическая проблема Крымского моста
21:14
В Москве арестован "серийный отравитель"
20:45
Путин сменил главу Ингушетии
20:43
"По тактике ножа в спину": известный блогер прилюдно унизил Собчак
20:20
Россия предложила Украине обсудить освобождение моряков
19:29
Россия вернулась в ПАСЕ
19:03
Бизнес-форум "Социума" собрал тысячу единомышленников
18:47
Жилой дом рухнул в результате взрыва в Вене
18:26
Уроженцы Дагестана устроили массовую драку со стрельбой в Петербурге
17:51
"Просто кошмар": Захарову разнесли за неудачный наряд
17:02
"Все очень серьезно": Асмус сделала важное заявление
16:59
Ди Каприо здорово врезали по лицу
16:45
"Никто не сможет повлиять": Топурия прокомментировала свою беременность
16:40
Все фракции Думы поддержали отказ от работы в ПАСЕ в случае ограничения прав делегации
16:16
В "ЕР" предложили продлить прием предложений по развитию Севастополя
16:16
"Не мать": Седокову отхлестали за непотребное поведение
16:04
"Потрясающая!": оголившуюся Лорак "облизали" с ног до головы
16:03
Губернатора Подмосковья просят разобраться с незаконной добычей песка
15:34
"Манипулируют нами": дети сели на шею Юлии Пересильд
15:07
Гагарина о разводе и крутых переменах в жизни: Я в смятении
14:55
Кофеин способствует активному сжиганию жира
14:44
Россия потеряла Кожевникову после громкого скандала с Шепелевым
14:40
Губы Судзиловской вызвали пересуды
14:21
Озвучен сценарий окончательного развала Украины
14:13
"Свершилось!": нашедшая новую любовь Лорак сделала официальное заявление
14:05
"Как она это делает?!": поклонники требуют раскрыть секрет молодости Пугачевой
14:03
Володин призвал болгарских парламентариев к доверительному диалогу
13:57
Знаменитого актера ограбили в Москве
13:56
Телеведущих пытали током в прямом эфире (видео)
13:40
Александр Семчев стал дедушкой
13:29
"Позорно и неприлично!": народная артистка возмущена враньем об отравлении Алибасова
13:28
"Насилие и инцест": Собчак сорвалась на мат из-за дерзкой провокации
13:25
Дума единогласно считает, что в случае ограничения прав делегация России должна покинуть ПАСЕ
13:12
Упал в ноги Коломойскому: опубликован компромат на Зеленского
13:08
"Не ради денег": названа неожиданная причина приезда Пугачевой в Белоруссию
12:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 июня 2019 года
12:52
Судебные приставы выбивают долги Началовой из ее дочери и родителей
12:44
В центре Москвы обманутый дольщик облил себя бензином
12:44
"Уроды": Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией
12:36
В Донбассе задержали группу террористов
12:29
Под Москвой в жутком ДТП с грузовиком погибла женщина
12:12
Бывший гитарист "Песняров" трагически погиб
12:06
"Пышечка": дочь Абрамовича выложила откровенное фото
12:03
Очаровательная Миддлтон побила всеми брошенную Маркл
12:01
"Очень большое недоразумение": Зеленского прилюдно унизили
11:57
Обманутый Собчак Виторган: Предатель никогда не почувствует себя предателем
11:48
Российским водителям пригрозили лишением прав за нечитаемые номера
11:30
Старшую дочь Алсу отправляют на новый сезон шоу "Голос.Дети"
11:28
Тодоренко довела Топалова до инфаркта "адским" видео
11:20
Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев
11:12
Обнародован сенсационный секрет брака Гузеевой
11:04
В Саратове сотрудники ФСБ предотвратили теракт
11:01
Памятник строителю и проводнице появится в Москве
10:59
"Началовой от благодарного народа": место для памятника певице выберут на референдуме
10:42
Стало известно о новом романе Плющенко
10:42
"Партак такой!": Савичеву разнесли за нелепую татуировку
10:20
"В животе что-то взорвалось": Петросян внезапно разоткровенничался об Алибасове
10:19
В Башкирии женщина погибла от удара молнии
10:06
Дарт Вейдер задумал штурмовать Верховную раду
09:50
Вдова Доренко жестко припечатала Соловьева в ответ на чудовищные оскорбления
09:44
В Подмосковье поставят самый крупный памятник советскому солдату
09:25
Волочкова побрила киску и показала народу
09:23
В Москве похитили украшения стоимостью почти 4 миллиона рублей
09:08
Резко постаревшая Савельева ужаснула изможденным видом
08:58
Умер актер Валерий Харченко
08:38
"Не стало Аллы Борисовны!": Лазарев раздавлен известием о смерти
08:28
Раскрыт грязный поклеп украинцев на Крымский мост
08:18
Малахова уличили в подлом вранье на шоу
06:02
Гороскоп на июль
04:08
Вырубка лесов вызывает смертельные эпидемии
02:11
Харламов высмеял Малышеву после шуток про Гузееву
00:08
Размякшую в объятьях любовника Лорак предупредили об угрозе
23:08
Порошенко забросали дымовыми шашками
22:34
Многодетная мать умерла в нижегородском СИЗО от голода
22:11
Украина выставила себя на посмешище после триумфа России в ПАСЕ
21:52
Началова своей смертью спасла отца от рака
21:21
Миддлтон заняла кресло Елизаветы II
20:52
Украина похитила русского ученого
20:45
"Пьет боярышник!": Солнцев раскрыл страшную правду об умирающей Хлебниковой
20:39
На "серийного отравителя" в Москве завели уголовное дело
20:28
Округлившаяся Федорова рассказала о беременности
19:55
Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума
19:39
Петербуржцы поставили на место вконец обнаглевшего Шнурова
19:15
Роскачество не нашло в детском питании мышьяк
19:10
Венедиктов: Полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции
18:37
Эксперт предрек Соболь провал на выборах из-за связи с Навальным
18:28
Ефремов раскрыл причину смерти матери
17:59
В России повысят пособие на детей в 200 раз
17:43
Джигарханяна застукали с Казаченко
17:24
Подросток едва не погиб во сне из-за планшета
17:04
В Общественной палате создан штаб для мониторинга цифрового голосования
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
Гороскоп на июль
Что прошептала любовница лежащему в гробу алкоголику Осину
Верните Порошенко: украинцы взвыли от лицемерия Зеленского
Ведущего Первого канала обвинили в денежных махинациях
"Невероятная": народ обомлел от домашнего фото певицы Нюши
Шоу-бизнес

Алсу посадили в лужу в день рождения

Алсу. Фото: www.globallookpress.com
Певица Алсу 27 июня празднует день рождения. Ее друзья и коллеги делятся с журналистами воспоминаниями и историями из жизни именинницы. Однако зрители, как выяснилось, не простили звезде скандал с победой ее дочери в шоу "Голос.Дети".
прочитано 2180 раз

Именинникам принято говорить приятное, что и стараются исполнить освещающие жизнь звезд российского шоу-бизнеса издания. Они собирают рассказы близких певицы Алсу, которые, естественно, представляют ее скромной, талантливой девушкой, вдобавок занимающейся благотворительностью.

ПО ТЕМЕ

Старшую дочь Алсу отправляют на новый сезон шоу "Голос.Дети"

"Талантом даже не пахнет": поющей дочери Алсу крепко досталось

Душещипательную историю о встрече Алсу со смертельно больным подростком рассказал основатель хосписа в Казани. 14-летней Альдоне поставили диагноз "саркома". Девочка мечтала хоть раз подержать за руку Алсу – она была ее большой поклонницей.

Врач встретился с певицей на мероприятии в Москве и рассказал об Альдоне. По словам медика, она тут же подписала свой диск и передала его девочке. Позже, когда Алсу была с концертом в Казани, врач позвонил ей и напомнил о пациентке. Артистка приехала в хоспис, привезла подарки детям и целый час проговорила с подростком, пишет StarHit.

Однако читатели к хвалебным отзывам о певице Алсу отнеслись скептически. Судя по всему, недавний скандал с участием ее дочери не скоро забудется. "Попытка отбелить Алсу не удалась", "Я уж подумала, она деньгами помогла девочке, а она...диск свой подписала тяжелобольному ребенку и после напоминания приехала к ней в палату. Ну и по ходу прочтения статьи видно, что тянули звезду за уши", "Все старается выглядеть белой и пушистой! А, без пиара о своей "благотворительности" ну никак нельзя (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ��«Новости Звезд»��ЖМИ⤴️ (@_novosti_star_)

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова в этом году победила в шоу "Голос.Дети". Позже выяснилось, что имела место накрутка голосов, разразился скандал. Первый канал аннулировал результаты голосования и провел финал состязания еще раз.

Автор: Андрей Евлампиев27 июня 2019, 09:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алсу удивила одноруким платьем

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Отстаньте от Алсу! Достали уже этим дурацким "Голосом" и грязью.
Главное и скандал из пальца высосан
Гость
Ответить
Гость
То что делает Алсу это пиар на умирающих а не благотворительность.при её деньгах помощь должна быть внушительной а не всякая ерунда.
Сам что сделал? Для детей, инвалидов и тд?
Гость
Ответить
То что делает Алсу это пиар на умирающих а не благотворительность.при её деньгах помощь должна быть внушительной а не всякая ерунда.
Гость
Ответить
Отстаньте от Алсу! Достали уже этим дурацким "Голосом" и грязью.
Гость
Ответить
как бы сделать что бы она от нас отстала Сидела бы дома , воспитывала детей, А не трясла подолом по миру
Гость
Ответить
Гость
ОТСТАНЬТЕ ОТ АЛСУ!!....
Отстань на ххххууууйййй от сайта!
Ольга
Ответить
Гость
ОТСТАНЬТЕ ОТ АЛСУ!!....
Кому она сдалась вместе со своей дочкой !
Гость
Ответить
ОТСТАНЬТЕ ОТ АЛСУ!!....
1

Популярные темы форума

Политика

Озвучен сценарий окончательного развала Украины
Упал в ноги Коломойскому: опубликован компромат на Зеленского
Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев
Раскрыт план бегства Порошенко в Европу

Шоу-бизнес

"Как у сына Бледанс": Дана Борисова отказалась от второго ребенка
Алсу посадили в лужу в день рождения
"Разваливает семью": Алдонин оставил сына и уехал с дочкой Началовой
Жена Задорнова поставила жирную точку в разборках с Первым каналом

Проишествия

В США жестоко убили россиянку с двумя детьми
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Потрясающая!": оголившуюся Лорак "облизали" с ног до головы

Подписчики пришли в полный восторг
Шоу-бизнес

Гагарина о разводе и крутых переменах в жизни: Я в смятении

Откровенное интервью певицы
Шоу-бизнес

Миддлтон страдает от неизлечимой болезни

Недуг доставляет герцогине Кембриджской немало проблем
Шоу-бизнес

"Никто не сможет повлиять": Топурия прокомментировала свою беременность

Всплыли внезапные подробности

Гороскоп

Гороскоп на июль
Гороскоп на неделю
Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям
Совет на выходные

Фоторепортажи

Губы Судзиловской вызвали пересуды
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев
Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
Российские красавицы одержали блестящую победу

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru