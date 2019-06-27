Алсу посадили в лужу в день рождения

Певица Алсу 27 июня празднует день рождения. Ее друзья и коллеги делятся с журналистами воспоминаниями и историями из жизни именинницы. Однако зрители, как выяснилось, не простили звезде скандал с победой ее дочери в шоу "Голос.Дети".

Именинникам принято говорить приятное, что и стараются исполнить освещающие жизнь звезд российского шоу-бизнеса издания. Они собирают рассказы близких певицы Алсу, которые, естественно, представляют ее скромной, талантливой девушкой, вдобавок занимающейся благотворительностью.

Душещипательную историю о встрече Алсу со смертельно больным подростком рассказал основатель хосписа в Казани. 14-летней Альдоне поставили диагноз "саркома". Девочка мечтала хоть раз подержать за руку Алсу – она была ее большой поклонницей.

Врач встретился с певицей на мероприятии в Москве и рассказал об Альдоне. По словам медика, она тут же подписала свой диск и передала его девочке. Позже, когда Алсу была с концертом в Казани, врач позвонил ей и напомнил о пациентке. Артистка приехала в хоспис, привезла подарки детям и целый час проговорила с подростком, пишет StarHit.

Однако читатели к хвалебным отзывам о певице Алсу отнеслись скептически. Судя по всему, недавний скандал с участием ее дочери не скоро забудется. "Попытка отбелить Алсу не удалась", "Я уж подумала, она деньгами помогла девочке, а она...диск свой подписала тяжелобольному ребенку и после напоминания приехала к ней в палату. Ну и по ходу прочтения статьи видно, что тянули звезду за уши", "Все старается выглядеть белой и пушистой! А, без пиара о своей "благотворительности" ну никак нельзя (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали пользователи.

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова в этом году победила в шоу "Голос.Дети". Позже выяснилось, что имела место накрутка голосов, разразился скандал. Первый канал аннулировал результаты голосования и провел финал состязания еще раз.