Алсу посадили в лужу в день рождения
Именинникам принято говорить приятное, что и стараются исполнить освещающие жизнь звезд российского шоу-бизнеса издания. Они собирают рассказы близких певицы Алсу, которые, естественно, представляют ее скромной, талантливой девушкой, вдобавок занимающейся благотворительностью.
Душещипательную историю о встрече Алсу со смертельно больным подростком рассказал основатель хосписа в Казани. 14-летней Альдоне поставили диагноз "саркома". Девочка мечтала хоть раз подержать за руку Алсу – она была ее большой поклонницей.
Врач встретился с певицей на мероприятии в Москве и рассказал об Альдоне. По словам медика, она тут же подписала свой диск и передала его девочке. Позже, когда Алсу была с концертом в Казани, врач позвонил ей и напомнил о пациентке. Артистка приехала в хоспис, привезла подарки детям и целый час проговорила с подростком, пишет StarHit.
Однако читатели к хвалебным отзывам о певице Алсу отнеслись скептически. Судя по всему, недавний скандал с участием ее дочери не скоро забудется. "Попытка отбелить Алсу не удалась", "Я уж подумала, она деньгами помогла девочке, а она...диск свой подписала тяжелобольному ребенку и после напоминания приехала к ней в палату. Ну и по ходу прочтения статьи видно, что тянули звезду за уши", "Все старается выглядеть белой и пушистой! А, без пиара о своей "благотворительности" ну никак нельзя (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали пользователи.
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова в этом году победила в шоу "Голос.Дети". Позже выяснилось, что имела место накрутка голосов, разразился скандал. Первый канал аннулировал результаты голосования и провел финал состязания еще раз.
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