Началова своей смертью спасла отца от рака
После смерти Юлии Началовой родителей певицы пригласил в Израиль известный врач Роман Барак. Речь шла о реабилитации, однако доктор устроил им полное медицинское обследование. Тогда у отца певицы и диагностировали онкологическое заболевание.
Виктор Началов рассказал в программе "Пусть говорят": после смерти дочери он был настолько убит горем, что лишь на третий день смог запомнить адрес отеля, в котором они с супругой поселились в Израиле. А после обследования пришлось ложиться на операцию – которая в итоге спасла ему жизнь.
В студии программы появился и доктор Роман Барак. Он рассказал, что помочь родителям скончавшейся в марте этого года Юлии Началовой его попросили известная певица Лариса Долина – крестная мать дочери Юлии Веры – а также актер Андрей Соколов.
Врач подчеркнул: в той стадии, на которой был обнаружен рак у отца Юлии Началовой, симптомы болезни не проявляются. Если бы не обследование – неизвестно, чем бы закончилось дело. Получается, что своей смертью Юля спасла жизнь своему отцу – он был на ногах уже через два дня после операции, пишет Nation News.
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