Началова своей смертью спасла отца от рака

Юлия Началова своей смертью спасла жизнь отцу. Потрясенный трагедией дочери Виктор Началов уехал на реабилитацию в Израиль, где врачи обнаружили у него рак кишечника – и успешно прооперировали.

После смерти Юлии Началовой родителей певицы пригласил в Израиль известный врач Роман Барак. Речь шла о реабилитации, однако доктор устроил им полное медицинское обследование. Тогда у отца певицы и диагностировали онкологическое заболевание.

Виктор Началов рассказал в программе "Пусть говорят": после смерти дочери он был настолько убит горем, что лишь на третий день смог запомнить адрес отеля, в котором они с супругой поселились в Израиле. А после обследования пришлось ложиться на операцию – которая в итоге спасла ему жизнь.

В студии программы появился и доктор Роман Барак. Он рассказал, что помочь родителям скончавшейся в марте этого года Юлии Началовой его попросили известная певица Лариса Долина – крестная мать дочери Юлии Веры – а также актер Андрей Соколов.

Врач подчеркнул: в той стадии, на которой был обнаружен рак у отца Юлии Началовой, симптомы болезни не проявляются. Если бы не обследование – неизвестно, чем бы закончилось дело. Получается, что своей смертью Юля спасла жизнь своему отцу – он был на ногах уже через два дня после операции, пишет Nation News.