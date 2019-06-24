Исаева о раке у Началовой: Юлечке вырезали бугор
Вскоре после кончины Началовой пустили страшный слух, что-де она страдала от онкологического заболевания. "Кто-то ее явно не понял, – говорит Исаева. – Наверняка она рассказывала о себе и бросила фразу: "Я многое пережила, даже рак". Человек подумал, что это было недавно, но тот случай произошел несколько лет назад, Юлю погубила не эта болезнь, а сепсис, вызванный ранкой на ноге".
Рассказала Исаева и о том, что в реальности случилось с ее подопечной несколько лет назад. "У Юли вскочила на руке болячка, напоминающая шишку. В тот момент она находилась в Америке по работе и поспешила обратиться к местным врачам. Доктора сделали анализ и заявили: новообразование действительно нехорошее, именно так начинается рак кожи. Но Юлечку сразу же отправили на лечение и бугор вырезали. Никаких химий и прочих терапий ей не проводилось!"
С тех пор, как сообщает StarHit, о шишке напоминал "лишь крошечный шрам на руке". Но онкологическое заболевание американским медиками удалось предотвратить.
Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах звезды, траурный зал и участок выделили безвозмездно.
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