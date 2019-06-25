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Бедная Юля: Череп с вытекшим глазом предъявили малолетней дочери Началовой

Юлия Началова и ее дочь. Фото: "Дни.ру" / Феликс Грозданов
Имя Антонины Лобачевой хорошо известно звездам – она специализируется на организации модных детских праздников и ведет популярный блог в Instagram. Среди ее клиентов – Наталья Подольская, Кэти Топурия, Алексей Ягудин, Сергей Жуков и Анастасия Стоцкая. Исключительно с Лобачевой предпочитала работать и Юлия Началова. Корреспондент "Дни.Ру" поговорил с Антониной про ныне покойную певицу.
прочитано 461 раз

"С Юлей я была знакома и общалась много лет, – говорит Антонина Лобачева. – С ней всегда было легко и приятно работать – она четко знала, чего хотела, приходила с конкретными предложениями, никогда не капризначала и не включала "звезду". Причем ей был важен не внешний антураж, а смысловая наполненность праздника, насыщение его".

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"Два года назад для ее дочери Верочки мы делали день рождения по мотивам Гарри Поттера, – продолжает Лобачева. – Девочка была в восторге!"

"А в декабре прошлого года Началова обратилась ко мне с идеей устроить праздник по мотивам нашумевшей книги "Код да Винчи". Мол, Вера и ее друзья повзрослели, теперь им другие темы и книги интересны, – пояснила Антонина. – И мы придумали отличный квест с элементами диско!"

Кульминацией празднования 12-летия Веры Алдониной стал вынос огромного торта. Правда, тогда никто не обратил внимания, что тот венчало торт изображение черепа с вытекшим глазом – как на обложке романа американского писателя Дэна Брауна. А ведущая праздника пожелала Вере Алдониной "новой жизни". Тогда на это все никто не обратил внимания, теперь же все говорят о мистике. Ведь в тот день рождения дочери Началова была с ней в последний раз – через три месяца певицы не стало. Бедная, бедная Юля...

 

 

Несколько дней назад у Антонины Лобачевой вышла книга "Как заработать миллион и не заметить", за день побившая рейтинги продаж. Причем закончила она ее писать ровно в тот самый день, когда сердце Юлии Началовой перестало биться. "Я хотела попросить у нее написать рецензию, но Юли не стало", – вздыхает Лобачева. В послесловии она благодарит певицу за все, благодарит и верного пресс-секретаря артистки Анну Исаеву "за невероятную преданность профессии и способность держать удар". Они обе достойны. 

Автор: Иван Губкин25 июня 2019, 12:02
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567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Русскому ребенку поют хапибездей😷
Гость
Ответить
НАДОЕЛИ!!!!!ТОШНИТ ОТ ВЫСОСАННЫХ ИЗ ПАЛЬЦА НИКОМУ НЕ НУЖНЫХ СТАТЕЙ ,
1

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