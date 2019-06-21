Кравец забирает на воспитание дочку умершей Началовой
"Я была не только знакома, но и дружна с Юлей, – смахивает слезу Кравец. – Мы часто пересекались на съемках передач, на концертах. А в марте, когда записывала в студии песню, узнала, что Юли больше нет с нами. И поэтому посвятила композицию ее памяти".
"Я много читала, что сейчас родные Началовой не могут решить, с кем жить ее доченьке – то ли с отцом, у которого давно другая семья, то ли с бабушкой и дедушкой, которые уже немолоды и сами нуждаются в заботе. Поэтому я со всей ответственностью заявляю, что могла бы приглашать Веру к себе и воспитывать из нее настоящую леди – как я сама. Двери моего дома открыты для Верочки! Могу обучить ее хорошим манерам, этикету, ввести в светский круг, помочь с реализацией творческого потенциала, снимать в своих клипах", – говорит Кравец.
"Я слышала, у девочки склонность к театру, она играет в школьных спектаклях, – продолжает Алена. – Моя дочь Даниэлла чуть младше Веры, но, уверена, вместе им было бы интересно. К тому же мне отлично удается ладить с детьми, и они это чувствуют, ценят".
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта из-за заражения крови. К такому печальному финалу привела простая мозоль на ноге – артистка слишком поздно обратилась за помощью к врачам, надеясь, что сама справится с этой неприятностью. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище. Алена Кравец, которая в тот день была на съемках, с водителем прислала на могилу Началовой огромный букет белых лилий.
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