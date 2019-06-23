Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду
Телеведущей Лере Кудрявцевой удалось вывести экс-супругу Армена Джигарханяна на чистую воду. На ток-шоу Шаляпин рассказал, что их отношения с пианисткой были изначально пиар-ходом.
Познакомились они на съемках ток-шоу, посвященном громкой истории Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном. Это было весной прошлого года.
"Мы, конечно, оба ходили на ток-шоу за деньги. Мне вдруг стало интересно, что эта за женщина, у которой рейтинг программ с ее участием даже выше, чем у меня с Ларисой Копенкиной", – поделился Прохор Шаляпин. Все лето музыкант и Виталина провели вместе.
По словам Шаляпина, со временем между ними вспыхнули настоящие чувства. Однако Цымбалюк-Романовская оказалась крепким орешком. "Виталина на самом деле очень целомудренная. Первое время она не подпускала меня к себе. О сексе не было и речи", – признался певец.
Шаляпин признался, что
хочет, чтобы именно Виталина Цымбалюк-Романовская стала матерью его детей. О свадьбе
артист и пианистка пока не думают – им и так хорошо. "Я часто приезжаю к ней в
гости и остаюсь у нее. Порой она приезжает ко мне", – объяснил музыкант.
По словам Шаляпина, он уже познакомился с родителями Виталины Цымбалюк-Романовской. Он восторге, как готовит мама пианистки.
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