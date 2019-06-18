Судебные приставы выбивают долги из Цымбалюк-Романовской

После скандального развода Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской прошло почти два года, а страсти продолжают бушевать. Мэтр о скандальном браке с киевской пианисткой предпочитает не говорить. Перевернул страницу и живет дальше – работает, репетирует спектакли. А последние новости поклонники узнают от его друга, соратника и земляка Артура Согомоняна.

"У Армена Борисовича все в порядке. Он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми, – сообщил Согомонян. – С прессой, телевидением и журналистами Армен Борисович предпочитает не общаться. К сожалению, лживая и некорректная информация вокруг его имени в прошлом году сказалась на его самочувствии".

Артисту в октябре исполнится 84 года – возраст солидный. Однако он держится и не теряет чувства юмора.

Многие поклонники Джигарханяна ждут, когда Цымбалюк-Романовская предстанет перед судом и отправится давать концерты Можайскую женскую колонию. Они считают, что пианистка обобрала актера, хотя доказательств привести не могут.

"По уголовному делу пока новостей нет, – вздохнул Согомонян. – Все продвигается очень медленно. Надеемся, что в скором времени правоохранители перейдут к более решительным действиям. Для нашего мэтра эта история в прошлом – мы ее не обсуждаем, но для друзей и юристов это уже дело чести. Удивительно, что человек, так нагло и демонстративно обокравший уважаемого во всей стране человека, до сих пор не понес должного наказания".

"У нас самое гуманное правосудие! Вот если бы этой вертихвостке чердак проломили – думаю, сразу бы все зашевелились! А так... Ожидайте, господа у моря погоды", – комментируют люди слова друга Джигарханяна.

"Даже штраф, вынесенный приговором суда, она отказывается платить. Приходиться обращаться к судебным приставам", – пояснил Согомонян в Facebook.