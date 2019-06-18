Судебные приставы выбивают долги из Цымбалюк-Романовской
"У Армена Борисовича все в порядке. Он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми, – сообщил Согомонян. – С прессой, телевидением и журналистами Армен Борисович предпочитает не общаться. К сожалению, лживая и некорректная информация вокруг его имени в прошлом году сказалась на его самочувствии".
Артисту в октябре исполнится 84 года – возраст солидный. Однако он держится и не теряет чувства юмора.
Многие поклонники Джигарханяна ждут, когда Цымбалюк-Романовская предстанет перед судом и отправится давать концерты Можайскую женскую колонию. Они считают, что пианистка обобрала актера, хотя доказательств привести не могут.
"По уголовному делу пока новостей нет, – вздохнул Согомонян. – Все продвигается очень медленно. Надеемся, что в скором времени правоохранители перейдут к более решительным действиям. Для нашего мэтра эта история в прошлом – мы ее не обсуждаем, но для друзей и юристов это уже дело чести. Удивительно, что человек, так нагло и демонстративно обокравший уважаемого во всей стране человека, до сих пор не понес должного наказания".
"У нас самое гуманное правосудие! Вот если бы этой вертихвостке чердак проломили – думаю, сразу бы все зашевелились! А так... Ожидайте, господа у моря погоды", – комментируют люди слова друга Джигарханяна.
"Даже штраф, вынесенный приговором суда, она отказывается платить. Приходиться обращаться к судебным приставам", – пояснил Согомонян в Facebook.
Шоумен пропустил просьбу телеведущей мимо ушей
Поклонники раскритиковали певицу в пух и прах
Звездой заинтересовалась полиция
Артист рассказал о маленьком размере
Популярные темы форума
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
Загадочные обьекты
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Засорились трубы.
Срочно!
Веснушки это красиво?
Существует ли бумеранг?
Работа в женском коллективе
Сделать ботокс
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
его друзья не зовут меня на день рождения
В России большой процент разводов
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Ехать одной на море?..
Как избавиться от мышей?
Секс нежданчик
Молодой человек - бисексуал
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Что меняет роспись?
Навязчивая девушка
Подруга простила парню измены
Раннее облысение