Голый Шаляпин утешил Цымбалюк-Романовскую после обвинений в нападении
В личном Instagram Прохор Шаляпин опубликовал провокационную видеозапись. В кадре он и его возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская обнаженные нежатся в ванне. Знаменитости пьют шампанское и закусывают клубникой. Так, судя по всему, певец утешает избранницу после недавней драки с Элиной Мазур.
"Воскресный день в чудесной компании! Слава Богу, мы никому ничего не должны и с юмором относимся ко всему происходящему вокруг нас! Всем радости!!! ☀😜👋(орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал певец ниже.
Между тем в жизни пианистки все не так радужно, как она пытается представить. В распоряжении журналистов оказалась копия заявления, в котором бывшая подруга Элина Мазур обвиняет Виталину Цымбалюк-Романовскую в нападении.
"В состоянии сильного алкогольного опьянения, и действуя из хулиганских побуждений, Виталина Цымбалюк-Романовская причинила мне различные травмы", – цитирует Мазур документ.
Якобы пианистка во время съемок ток-шоу "Новые русские сенсации" телеканала НТВ каблуком наступила на ногу Элине, содрала кожу и вызвала внутреннее кровотечение, что привело к образованию гематомы и отеку. Экс-товарка также сообщила, что Виталина Цымбалюк-Романовская со всей силы ударила ее лицом в кулак. Рука, по словам Мазур, от встречи с головой пианистки оказалась вывихнута. Конечность распухла так сильно, что бывшая приятельница Виталины не смогла сама поставить подпись. Засвидетельствовал показания дежурный.
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