Даже не обсуждается: родители о строительстве храма в честь Началовой
На малой родине артистки продвигают довольно спорную инициативу. Местные фанаты Юлии Началовой мечтают увидеть храм в честь святой Иулии, небесной покровительницы звезды, и уже начали сбор подписей.
С местом, где возведут здание церкви, уже определились – в ближайшее время запланирован снос ветхого Театра оперы и балета. Отметим, что эта идея нравится не всем.
Журналисты связались с бывшим пиар-директором Юлии Началовой – Анной Исаевой. Пресс-секретарь заявила, что о храме слышит впервые.
"Я это вижу впервые и удивляюсь. Родители Юли ничего по этому поводу не думают. Они не воспринимают эту информацию всерьез. И не обсуждают даже", – цитирует Анну Исаеву сайт "Комсомольская правда".
Отметим, что смерть Юлии Началовой вызвала у поклонников неадекватную реакцию. Некоторые фанаты решили, что могила артистки способна исцелять. В Сети появилась информация, мол, на захоронении можно заряжать воду и кремы, говорили, что даже инвалид-колясочник, помолившись у последнего пристанища Юлии Началовой, встал и пошел.
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