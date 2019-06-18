"Бесовскую" могилу Началовой потребовали сровнять с землей

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Вторник 18 июня
Лента новостей
20:52
Пьяный поляк прокатился на советском танке по центру города
20:13
Пользователи Instagram пожаловались на глобальный сбой
19:45
Не Иваново: названы города с самым большим числом невест
19:30
В России резко выросли цены на бензин
19:06
В петербургском аэропорту бездомный воровал сладкое
18:47
"Не смог догадаться": Зеленскому крепко досталось после приступа Меркель
18:10
В Подмосковье при пожаре погибли два человека
17:51
В Кемерово внезапно приземлился военный самолет НАТО
17:39
"Выпила несколько бутылок": Меркель рассказала о приступе на встрече с Зеленским
17:39
Специалисты усомнились в качестве пересадки волос в Турции
16:55
Володин: Дополнительные доходы бюджета направят на нацпроекты
16:34
Группировка "Ленинград" выступит на "Нашествии"
16:31
Ждущий суда Порошенко упал в ноги Зеленскому
16:29
В Петрозаводске мужчина со сломанной ногой украл 24 тюбика зубной пасты
16:08
Матерщинник Лазарев втянул в грязный скандал крупный телеканал
16:01
В Уфе пьяная женщина разбила угнанное такси
15:41
Работники подмосковного хлебозавода объявили голодовку
15:23
Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске
15:23
"Курящая мать!": Харламов прилюдно отчитал Асмус
15:19
У Меркель случился припадок на встрече с Зеленским (видео)
15:06
Никуда не денется: Путин загнал в угол побежавшего на Запад Лукашенко
14:59
Заболевшая Водонаева решилась на невозможное
14:34
Всплыл интимный снимок жалкого Порошенко
14:31
Из зависти: названы причины нападения сестры Алибасова на Федосееву-Шукшину
14:25
В Киеве признали независимость Донбасса
14:09
Иван Ожогин: "Я оправдаю даже хищника"
14:01
Скрытная Решетова проговорилась о тайном браке
13:49
Дума поддержала решение Путина о приостановке ДРСМД
13:38
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июня 2019 года
13:37
"Похоже, бухая": замусоленная Бузова вызвала отвращение
13:36
Опубликовано последнее фото изменившегося донельзя Джигарханяна
13:32
В Кремле рассказали о реакции Путина после хамства Зеленского
13:23
В Югре воспитательница уволилась после обвинений в истязании детей
13:10
Впавший в детство Алибасов отказался сесть в самолет из-за Федосеевой-Шукшиной
13:06
Россиянам напомнили о смертельной опасности алкоголя в жару
12:53
Гороскоп на 2019 год: как отдыхать разным знакам зодиака
12:52
"Позор!": Собчак озверела из-за обвинений в убийстве
12:38
Кристина Асмус привлекла внимание голой грудью
12:05
Ненасытного любовника Панина опознали по кольцу и шраму
11:59
Бывший президент УЕФА Платини арестован за взятку от Катара
11:48
Квартиры отравленного Алибасова оказались в собственности чужих людей
11:43
Оскандалившаяся Алсу осмелилась на громкое заявление
11:24
Арестованы 15 фигурантов массовой драки в Чемодановке
11:24
Судебные приставы выбивают долги из Цымбалюк-Романовской
11:20
Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
11:16
Бомжующего певца Шуру обвинили в краже собственной мебели
11:06
Подросток попытался изнасиловать пенсионерку в московском лифте
10:54
Начал хамить: Зеленский раскрыл подробности разговора с Путиным
10:49
"Я отличаюсь от людей": Цискаридзе сделал интимное признание
10:49
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
10:39
Фролов подсунул в кипе бумаг: Исаева высказалась о многомиллионной расписке Началовой
10:39
Итальянское оперное IL VOLO отметит десятилетие коллектива в России
10:01
Помолодевшую Кожевникову перестали узнавать
10:00
Пугачева спозаранку нежно порадовала Галкина
09:59
Названы самые лучшие смартфоны
09:32
Завещал только кота: замешанный в гей-скандалах помощник подвел Алибасова
09:25
"Надень паранджу!": Нюшу распекли за откровенное фото
08:42
Россиян начнут штрафовать за походы в лес
08:39
Улетевший из страны с другом-красавчиком Лазарев высмеял грязные слухи
08:33
Макрон поставил на место выскочку Зеленского из-за Путина
06:20
Обнаглевший Зеленский поставил дерзкий ультиматум Путину
06:13
"Страшно смотреть": поклонники ужаснулись болезненному виду Варнавы
04:06
"Колхоз": манерную звезду "Дома-2" разнесли в пух и прах (видео)
02:37
"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко
00:19
Известная голливудская актриса дала от ворот поворот влюбленному принцу Гарри
22:29
Двое обнаженных мужчин устроили драку в центре города
21:42
Кощунство и абсурд: Сафронов плюнул в "святую" Началову
21:34
Под Москвой детские автогонки закончились страшной аварией
21:18
Украина докатилась до шантажа Европы из-за газа
21:14
У лидера группы Megadeth обнаружили рак
21:09
"Понравились трусы": засмотревшийся на горячего красавца Воробьев вызвал оторопь
20:53
После встречи с Зеленским Макрон встал на сторону России
20:38
Обобравший Алибасова мошенник покаялся и вернул часть денег
20:19
Экс-президент Египта умер в зале суда
20:09
Неудачник и бомж: Саакашвили крепко врезали за глупость
19:51
"С годами все краше!": народ в экстазе от оголившейся Водонаевой
19:37
Скабеева оценила скандальную выходку Зеленского в Париже
19:05
Собчак поцапалась с Бондарчук из-за фото любовника
18:54
Школьник провалил ЕГЭ из-за плохой ручки
18:31
В Реутове спасли застрявшую в смертельной ловушке собаку
18:20
"Жадный старичок": Солнцев раскрыл грязную ложь Алибасова
17:41
В Шереметьево жестоко избили водителя такси
17:36
МКБ и "Роснефть" запустили сервис оплаты топлива через приложение
17:26
Лондон в шоке из-за убитых в Крыму британцев
17:23
Муцениеце рассказала о прибавлении в семье
17:17
Зеленский с женой покинули Украину после жуткого обстрела
17:13
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"
17:08
России предстоит пройти очередной "краш-тест"
16:56
Страшный пожар в Москве унес жизни двух человек
16:39
Панин сделал заявление о больших проблемах в сексе
16:32
Диана Вишнева представит "Сны спящей красавицы" в Москве
16:14
В Псковской области неизвестный обстрелял игравших в футбол подростков
15:58
Володин призвал создать единое правовое пространство России и Белоруссии
15:53
Погиб маленький ребенок: в Башкирии произошло жуткое ДТП
15:51
Меган Маркл жестко отчитали на людях
15:44
Сделано заявление о начале войны между Россией и США
15:18
Москвичей предупредили об аномальной жаре
15:12
Отпуск: как подготовиться к длительному перелету
15:07
"Остановись": Кудрявцева взорвалась от выходки Харламова
15:02
"Хуже не может быть": названа причина массового бегства крымчан
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко
HONOR View 20: самый летний смартфон
Популярный актер на спор ограбил магазин средь бела дня
"Не к добру!": Рудковскую уличили в подражании Собчак
"Полстраны бухает": Волочкова разразилась гневной речью после обвинений в алкоголизме
Савичева раскрыла тайну смерти известной певицы
Шоу-бизнес

"Бесовскую" могилу Началовой потребовали сровнять с землей

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Душе Юлии Началовой нет покоя. Безумцы толпами идут к усопшей за исцелением от диабета, подагры и сепсиса. Дамы ищут поддержки перед пластической операцией по увеличению груди. А кавалеры верят: если натереть соответствующую часть тела землей с могилы любвеобильной певицы – резко увеличится мужская сила. 
прочитано 266 раз

Здравомыслящие россияне крутят у виска и считают все это массовым безумием, как и заряженную на могиле Юлии Началовой воду или появление смолы на дубовом кресте, принимаемое за мироточение. Они уверены: все, кто наделяет покойную певицу чудодейственной силой, нуждаются в психиатрическом освидетельствовании. Да и кощунственно сравнивать артистку, скажем, с почитаемой Матроной Московской, к мощам которой не зарастает народная тропа.

ПО ТЕМЕ

Кощунство и абсурд: Сафронов плюнул в "святую" Началову

Обездвиженный инвалид встал и пошел на могиле Началовой

 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Люди возмущены культом личности, созданным не без помощи СМИ. "С землей сровнять бесовское место!", "Закройте доступ безумцам на могилу, пусть ходят туда только родные. Остановите эту вакханалию!", "Не допускайте к захоронению посредственной певицы людей с неустойчивой психикой и прочих экзальтированных особ. Пусть она покоится с миром!" – требует общественность.

Ранее представители Русской православной церкви высказались о помешательстве фанатов Юлии Началовой. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе попросил не искать на ровном месте информационных поводов, касающихся смерти Юлии Началовой: "Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти..." 

Автор: Иван Губкин18 июня 2019, 21:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Ждущий суда Порошенко упал в ноги Зеленскому
Никуда не денется: Путин загнал в угол побежавшего на Запад Лукашенко
В Киеве признали независимость Донбасса
Неудачник и бомж: Саакашвили крепко врезали за глупость

Шоу-бизнес

"Наслаждайся!": опытный Галкин дал Топалову ценный совет
"Ужас какой!": ухажера Бузовой из "Дома-2" раздуло после пластики
Пригожин отказался давать деньги шантажистке-жене и взрослым детям
Матерщинник Лазарев втянул в грязный скандал крупный телеканал

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

"Я отличаюсь от людей": Цискаридзе сделал интимное признание

Артист рассказал о маленьком размере
Шоу-бизнес

"Жадный старичок": Солнцев раскрыл грязную ложь Алибасова

Шоумен прошелся по продюсеру группы "На-На"
Шоу-бизнес

"Похоже, бухая": замусоленная Бузова вызвала отвращение

Бешеные критики накинулись на звезду
Шоу-бизнес

Пригожин отказался давать деньги шантажистке-жене и взрослым детям

Шоумен рассказал о сложных взаимоотношениях в семье

Гороскоп

Гороскоп на 2019 год: как отдыхать разным знакам зодиака
"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко
Гороскоп на неделю
"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности

Фоторепортажи

Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"
Названа самая сексуальная женщина 2019 года
Фитнес-модель из Бразилии покорила народ своими формами

Спорт

"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru