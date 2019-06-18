"Бесовскую" могилу Началовой потребовали сровнять с землей

Душе Юлии Началовой нет покоя. Безумцы толпами идут к усопшей за исцелением от диабета, подагры и сепсиса. Дамы ищут поддержки перед пластической операцией по увеличению груди. А кавалеры верят: если натереть соответствующую часть тела землей с могилы любвеобильной певицы – резко увеличится мужская сила.

Здравомыслящие россияне крутят у виска и считают все это массовым безумием, как и заряженную на могиле Юлии Началовой воду или появление смолы на дубовом кресте, принимаемое за мироточение. Они уверены: все, кто наделяет покойную певицу чудодейственной силой, нуждаются в психиатрическом освидетельствовании. Да и кощунственно сравнивать артистку, скажем, с почитаемой Матроной Московской, к мощам которой не зарастает народная тропа.

Люди возмущены культом личности, созданным не без помощи СМИ. "С землей сровнять бесовское место!", "Закройте доступ безумцам на могилу, пусть ходят туда только родные. Остановите эту вакханалию!", "Не допускайте к захоронению посредственной певицы людей с неустойчивой психикой и прочих экзальтированных особ. Пусть она покоится с миром!" – требует общественность.

Ранее представители Русской православной церкви высказались о помешательстве фанатов Юлии Началовой. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе попросил не искать на ровном месте информационных поводов, касающихся смерти Юлии Началовой: "Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти..."

