Дочь умершей Началовой вывезли из страны
Дочь Юлии Началовой Вера отправилась на отдых в Турцию в компании своего отца Евгения Алдонина, его супруги Ольги и маленького Артема. Учеба в школах – общеобразовательной и музыкальной – у Веры завершилась, так что она может отвлечься от проблем и провести время с семьей на курорте. Судя по всему, звездная семья отправилась в Турцию.
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