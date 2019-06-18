На ток-шоу Малахова Зыкину обвинили в похищении детей
В ток-шоу появилась невестка Людмилы Зыкиной – Татьяна. Женщина была замужем за сводным братом певицы Александром, однако супружеская жизнь не сложилась из-за его пристрастия к спиртному.
Редакторам программы "Прямой эфир" Татьяна поведала, что знаменитая родственница мужа в буквальном смысле похитила ее детей. Забрала их из детского учреждения и увезла к себе.
"У меня забрали троих детей: Сережу, Катю и Георгия. Я пришла забрать ребенка из садика, а воспитатели сказали, нет его, мол, бабушка забрала. Тайком. Я не хотела их отдавать, честно. А она сказала: "Что ты им можешь дать? Я народная артистка, один звонок – они в Гнесинке", – сказала Татьяна.
У невестки знаменитости была четвертая дочь – Наташа. Девочка была рождена не от Александра, поэтому артистка ею не заинтересовалась.
После, по словам Татьяны, она вновь вышла замуж и родила. Со старшими детьми она сначала переписывалась, но со временем потеряла контакт. "Я не могла бросить малышей и поехать за старшими. А потом супруг умер, а я заболела туберкулезом", – поделилась женщина в программе "Прямой эфир".
Между тем коллеги Людмилы Зыкиной обвинениям героини ток-шоу Малахова не верят. Певица Светлана Дятел прояснила ситуацию. Оказывается, детей никто не крал.
"Людмиле привезли троих детей и сказали: "Вот твои племянники: Георгий, названный в честь твоего папы, Катя, названная в честь мамы, и Сергей, тоже в честь родственника названный". Люся сказала мне, что это ее крест, который она несет из-за брата-алкоголика. Александра брали в наш коллектив работать грузчиком, но он напивался уже в середине дня. А Татьяна нарожала, между прочим, не четверых и не пятерых, а 12 детей", – объяснила Светлана присутствующим в студии программы "Прямой эфир".
Также выяснилось, что Татьяна лишена родительских прав. Ее дети были разбросаны по интернатам и приемным семьям, братья и сестры даже не знакомы друг с другом. Невестка Зыкиной попыталась оправдаться, что потеряла наследников из-за болезни.
"Татьяна была склонна к бродяжничеству: у Люси сестра работала в психиатрии, она это знала. Дети были голодными, Тане привозили продукты, а она их продавала", – прокомментировала ситуацию подруга Людмилы Зыкиной Елена Лосева в студии ток-шоу "Прямой эфир".
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