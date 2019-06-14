Ушел в монастырь: сломленного Зверева нашли в крошечной келье

Наследник шоумена ушел в монастырь. Сын Сергея Зверева не справился с психологическим давлением.

Сергея Зверев-младший решил обратиться к Богу после скандального интервью родителя. С экрана телевизора стилист высказал все свое недовольство наследником и невесткой. Последнюю он обвинил криминальном прошлом и желании нажиться на звездной фамилии.

"Последней каплей стало то, что отец рассказал, как я появился в его жизни. Также он оскорбил мою жену. Но я же не буду с ним ссориться. Просто я никому ничего не сказал, отключил телефоны и ушел в монастырь. Я ушел лечить свою душу", – признался Сергей в студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".



Телевизионщики нашли отпрыска знаменитости в Борисоглебском монастыре. Сергей Зверев-младший живет в крошечной келье, помогает монахиням, ухаживает за огородом и скотиной. Сломленный мужчина пытается найти себя и смириться с собственным прошлым. Ранее он узнал, что Сергей Зверев взял его из Иркутского детского дома.

Звереву-младшему удалось найти свою биологическую мать Викторию Парфенову. С ней он поддерживает связь. Однако, о своем решении отречься от мирской жизни ей он не сказал.

"Конечно, я против того, что Сережа был в монастыре. Интервью его отца я видела, и мне категорически не понравилось то, что Сергей Анатольевич сказал про жену сына Юлию, что она пьет и использует его", – сказала Виктория в студии программы "Прямой эфир".

Между тем жена наследника шоумена – Юля, понимает, почему ее избранник принял такое решение. Девушка сообщила, что Сергей-младший находится в состоянии сильнейшего душевного кризиса. По словам невестки Сергея Зверева, из-за переживаний у ее супруга начались проблемы со здоровьем.

Юля была в шоке, когда шоумен назвал ее пьющей женщиной с криминальным прошлым. "Он же все переживает, что мы отнимем его квартиру на Тверской. Но мы с Сережей живем абсолютно самостоятельно, сами снимаем квартиру за 20 тысяч рублей в Коломне. Я психолог по образованию, но выучилась на мастера по наращиванию волос, чтобы зарабатывать деньги. Я никого не использую", – подчеркнула Юлия в ток-шоу "Прямой эфир".

Сергей Зверев-младший не знает сколько еще пробудет в монастыре. С отцом он пока общаться не готов.