Борисов открыл тайну проклятых бриллиантов Зыкиной

В студии Дмитрия Борисова вновь обсуждали наследство легендарной певицы Людмилы Зыкиной. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала выяснилось, что бриллиантовые серьги советской знаменитости приносят несчастье.

В одном из прошлых выпусков программы выяснилось, что племянница артистки Екатерина Зыкина хранит в банковской ячейке серьги с бриллиантами, которые достались ей в наследство от знаменитой тети. Тогда же в студии "Пусть говорят" озвучили примерную стоимость украшений – более двух миллионов долларов.

Однако в новом выпуске ток-шоу гости студии высказали предположение, что драгоценности Зыкиной могут стоить гораздо дороже. По словам журналиста и телеведущего Андрея Караулова, эти серьги когда-то принадлежали императрице Марие Федоровне. Они были частью гарнитура, который также включал диадему, колье и кольцо. По словам Караулова, именно из-за этих украшений известная певица Лидия Русланова чуть не сгинула в магаданском лагере по сфабрикованному делу.

"На них проклятие, на этом гарнитуре. Они стоили Лидии Андреевне Руслановой долгих лет тюрьмы. Эти серьги, которые увидел Сталин на приеме в Кремле. Он подошел к Руслановой и громко сказал: "Как хорошо, что любая советская женщина может позволить себе такие украшения". И черт дернул великую Русланову сказать: "Иосиф Виссарионович, не каждая. Это гарнитур императрицы Марии Федоровны". Она увидела, как у Сталина в глазах зажглись страшные, злые огоньки. Она возразила вождю прилюдно. Ее взяли через сутки", – рассказал Андрей Караулов.

После в студию "Пусть говорят" был приглашен квалифицированный геммолог – специалист по изучению драгоценных камней. Владимир Жидков рассказал присутствующим, что серьги Зыкиной, которые, к слову, содержат 72 разновеликих бриллианта, могут стоить как угодно дорого.

"Эти серьги невозможно оценить. Они могут стоить гораздо дороже уже названной суммы", – заметил специалист в студии программы "Пусть говорят".