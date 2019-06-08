Малахова возбудила полуголая красотка-учительница
Бывший педагог Татьяна Кувшинникова стала жертвой травли. Учительница русского языка и литературы опубликовала в своих соцсетях фотографию в купальнике, что разозлило родителей некоторых учеников. Под давлением Кувшинникова была вынуждена написать заявление на увольнение по собственному желанию.
В студии программы "Прямой эфир" Татьяна рассказала Андрею Малахову, что снимки были сделаны на озере Пионерское. Учительница принимала участие в акции "Белые медведи" в поддержку зимней Универсиады.
Отметим, что были родители, которые заступились за Татьяну Кувшинникову. Многие поддержали педагога, в Сети работники образования устроили флешмоб #учителятожелюди.
Ведущий программы "Прямой эфир" Андрей Малахов считает, что вопрос о том, имеют ли педагоги право на свободное самовыражение и личную жизнь после завершения рабочего дня, должен быть вынесен на общественное обсуждение. История Татьяны Кувшинниковой возбудила интерес шоумена.
Также в программе шоумена появился Дмитрий Ветчинников, который через суд доказал свое право работать в школе. 25-летний учитель физики, был уволен после того, как в Сети всплыло видео, где он танцует стриптиз в ночном клубе. Оказывается, еще до работы в школе Ветчинников работал исполнителем пикантных номеров. Дмитрий показал ведущему шоу "Прямой эфир" официальный документ, согласно которому он действительно восстановлен на своей должности.
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