Гордячка Маркл в пух и прах разругалась с Миддлтон
Четверка создала Королевский фонд, но теперь Меган Маркл и принц Гарри отойдут от благотворительной цели. Этот шаг углубляет подозрения о ссоре между братьями и их супругами.
Когда они появились на сцене для первой благотворительной сессии, их назвали "потрясающей четверкой", сообщает Express.co.uk. Год спустя Меган Маркл с принцем Гарри и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом будут заниматься своими организациями отдельно.
Решение Меган и Гарри стало ударом для Королевского фонда, поскольку там надеялись использовать влияние всех четырех членов монаршей семьи. Источник, близкий к королевским кругам, заявил, что между братьями "все стало очень плохо, и они не видели друг друга в течение нескольких месяцев".
"Конечно, враждебность по отношению к статусу, деньгам и Меган Маркл означала, что раскол в их совместных домохозяйствах должен был состояться гораздо быстрее, чем предполагалось, поэтому, возможно, было неизбежно, что их совместная благотворительность тоже должна быть разделена", – заявил инсайдер. Отметим, что Меган Маркл "славится" сложным характером. Герцогиня Сассекская держится очень гордо и не позволяет собой манипулировать.
Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри 19 мая отметили годовщину свадьбы. В честь этой даты появилось видео с подборкой фото торжественной церемонии 2018 года в Виндзорском замке.
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