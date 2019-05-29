Меган Маркл получила по самому больному

Сводный брат герцогини Сассекской Томас сделал шокирующее заявление. По словам родственника Меган Маркл, он оказался в нищете после того, как стало известно о помолвке сестры с принцем Гарри.

Томас Маркл рассказал, что каждое его движение "помещено под микроскоп" в родном городе. Кроме того, его семья стала бездомной после того, как он отказался от работы стекольщика из-за состояния здоровья.

Брат Меган Маркл добавил, что последние два месяца живет в гостиничном номере в Орегоне со своей избранницей Дарлин, ее сыном и двумя собаками, поскольку никто не хочет сдавать ему в аренду дом. Он осуждает сестру за то, что она стала членом королевской семьи Великобритании, выйдя замуж за принца Гарри в мае прошлого года, и не поддержала брата.

К несчастьям семьи Меган Маркл относится тяжело, это ее больное место. "Жизнь в маленьком гостиничном номере сказывается на Дарлин и ее сыне, на всех нас. И все потому, что моя жизнь внезапно оказалась в центре внимания – не по моей вине. Каждый мой шаг был помещен под микроскоп. Не только для меня, но и для всей моей семьи. Сейчас обо мне так много говорят – и правду, и неправду. Никто не хочет сдавать мне в аренду дом или давать мне работу", – цитирует Томаса Маркла Express.co.uk.

Родственник Меган Маркл отметил, что всю жизнь работал по специальности – стекольщиком – и всегда хорошо зарабатывал на этом. Но сейчас его жизнь превратилась в ад. "Это не просто низкая точка, это страшно. Это действительно неудобно – иметь такое неопределенное будущее", – посетовал 52-летний Томас.

"Это моя жизнь сейчас. Я больше не могу жить своей старой жизнью, даже если хочу, но мне все еще нужно выживать. Я не хочу плохо говорить о Меган, но думаю, что с самого начала все могло бы быть лучше", – заявил Томас Маркл.