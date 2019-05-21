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Шоу-бизнес

Закатывающая истерики Меган Маркл горько поплатилась

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Герцогиня Сассекская не пользуется популярностью при дворе. Меган Маркл одинаково ненавистна и слугам, и знатным персонам.
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Об этом сообщает королевский биограф Анджела Левин. "Я думаю, что она непопулярна во многих кругах. Все из-за того, что они обожают Гарри и, кажется, думают, что Меган Маркл пытается из всего сделать шоу", - ударила Левин по репутации супруги принца.

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Меган Маркл актриса

После редактор популярного издания Vanity Fair Ванесса Григориадис сдержанно назвала Меган Маркл "экстраординарной" личностью, вспомнив, с какой скоростью от герцогини сбегают помощники и служанки. Якобы супруга принца Гарри слишком придирчива к персоналу и часто устраивает истерики на пустом месте.

Например, в декабре прошлого года от Маркл со скандалом ушла личная помощница. Женщина сообщила, что супруга принца Гарри ведет себя как дива, поэтому работать с ней невозможно. Ассистентка прослужила у Меган всего шесть месяцев. За свое поведение герцогиня горько поплатилась: с тех пор в кулуарах ее называют не иначе как "трудная".

Меж тем американские друзья Меган Маркл, с которыми она когда-то работала в сериале "Форс-мажоры", не верят сплетням о ее сложном характере. Визажист герцогини Даниэль Мартин очень расстроен, что его любимую клиентку поливают грязью за глаза. Говоря с прессой, он даже прослезился.

По словам Мартина, Меган Маркл не заслуживает того негатива, который льется в ее адрес со страниц СМИ. Визажиста огорчает, что люди верят лживым историям о герцогине. Даниэль также отметил: за те годы, которые он работал с артисткой, он не слышал от нее ни одного дурного слова в свой адрес.

"Меган Маркл не такая, какой ее описывают в прессе. За те годы, что я знал ее, за те годы, что я работал с ней, у нее никогда не было истерик, никогда", – цитирует друга супруги принца Гарри The Daily Express.

Автор: Руслана Алексеева21 мая 2019, 18:27
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ося
Ответить
Когда из грязи в князи, а воспитания и образования не хватает, тогда и выходит внутренний смрад.
Гость
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Власть над людьми и большие деньги, как правило, меняют людей. И Меган тут не исключение. Детский лепет друзей. Раньше не было истерик, теперь стала истерить, добиваться желаемого через скандал и унижение подчиненных... Потому что есть что терять.
1

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