Юношу с разорванным лицом вновь измордовали на шоу "Дом-2"
В Сети появился анонс следующего выпуска реалити. На опубликованных кадрах заметно, что конфликт спровоцировал Шоки. Участник шоу "Дом-2" позволил себе некрасиво высказаться о девушке Кудряшова.
Антон не только оскорбил Настю, но и набросился с кулаками на Алексея, который пытался ее защитить.
Звезд шоу "Дом-2" быстро разняли. Однако Шоки успел нанести оппоненту серьезные травмы. Поговаривают, что из-за этой потасовки Антона выкинули из проекта.
Отметим, что Алексей Кудряшов уже не первый раз получает по лицу на телестройке. Не так давно юношу избил другой житель поляны – Рома Жуков. Причиной конфликта жеребцов стала опять же Настя Балинская.
Тогда силы противников были неравны, поэтому Алексей Кудряшов получил серьезные травмы. У него была разорвана губа, сквозная дырка в щеке и сотрясение головного мозга.
Мнения поклонников шоу"Дом-2" по поводу новой драки разделились. Одни жалеют вновь измордованного Кудряшова, другие же считают, что юноша получил по заслугам.
"Лешка живым не выберется точно оттуда))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кудряшов получает из-за своей козы👎👎👎", "Кудряшов без ****, как без пряников", "Молодец, что заступился за свою девушку. Лучше по роже схватить, чем сидеть и молчать", "Так ему и надо, если человек все время получает по лицу от разных людей, то ему время задуматься и поискать причину в себе", – писали фанаты шоу "Дом-2" в комментариях.
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