"Бил ногами по голове": звезда "Дома-2" рассказала о зверствах любовника
Бывший возлюбленный звезды "Дома-2" не дает ей проходу. Друзьям Виктории Комиссаровой приходится постоянно сопровождать девушку, защищая от мужчины, который неоднократно подвергал ее издевательствам.
Звезде "Дома-2" не удалось найти свою любовь на телестройке. Так что Виктория Комиссарова покинула проект и занялась бизнесом, который пошел вполне успешно. Девушка в скором времени купила роскошную квартиру и автомобиль – поле чего занялась поиском второй половины.
Подходящего, как ей казалось, кандидата звезда "Дома-2" нашла на Бали, куда отправилась отдыхать. Парень представился Оскаром, отношения развивались бурно и вскоре речь зашла о свадьбе. Однако вскоре, благодаря информации некоего "доброжелателя", Виктория узнала, что избранника зовут Рустам, он мошенник и скрывает от нее свое криминальное прошлое.
Когда Виктория попыталась вывести любовника на откровенный разговор, тот разъярился и набросился на звезду "Дома-2".
"Он стащил меня по лестнице, я начала орать, чтоб кто-то услышал. Я оказалась на траве, он бил меня ногой по голове, была гематома", – плача рассказывала Виктория в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Комиссаровой с трудом удалось вернуться домой – мужчина отобрал у нее паспорт и деньги. Но даже в родном городе звезда "Дома-2" не чувствовала себя в безопасности: Рустам нашел ее и здесь, испортил дорогой автомобиль и постоянно ей угрожает. В то же время, мужчина заявляет, что желает примирения – мол, он совершил ошибку, но теперь раскаялся и готов исправиться.
В то же время, знакомые звезды "Дома-2" считают, что часть вины за такой исход романа лежит на самой Виктории. Они напоминают, как Комиссарова вела себя на телестройке, постоянно провоцируя скандалы, пишет StarHit.
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