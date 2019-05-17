Разорвали лицо: изувеченному на шоу "Дом-2" юноше становится все хуже

Избитый на проекте участник не может прийти в себя. Звезда шоу "Дом-2" Леша Кудряшов пожаловался на страшные боли.

Участник телестройки рассказал, что теперь не может полноценно существовать. Юношу постоянно тошнит, а его голову буквально разрывает от боли. Звезда шоу "Дом-2" уверяет, что лучше ему не становится.

"Всю ночь блевал. Башка раскалывается. Жевать пищу очень больно, поэтому пью энергетические смеси и протеиновые коктейли. Надеюсь, шрамы срастутся, и следов от побоев не останется! Это первый случай, когда я так сильно пострадал", – рассказал Леша Кудряшов в личном Instagram.

Напомним, возвращение Леши Кудряшова и Насти Балинской на телестройку закончилось потасовкой. Сразу же после приезда молодой человек ввязался в драку с Ромой Жуковым.

Точнее юношу избили: Рома грубо обозвал девушку Леши и последний полез заступаться. Силы противников были не равны. Кудряшова отправили в нокаут буквально с одного удара.

В результате звезда шоу "Дом-2" получила серьезные повреждения. У него разорвана губа на два сантиметра, сквозная дырка в щеке диаметром полтора сантиметра и сотрясение головного мозга.

Потасовку активно обсуждали в недавнем эфире шоу "Бородина против Бузовой". Присутствующие в студии эксперты недоумевали, почему Леша Кудряшов не дал противнику сдачи. Меж тем изувечений участник шоу "Дом-2" сообщил, что после удара некоторое время лежал без сознания.