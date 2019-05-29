Самец из шоу "Дом-2" раскрыл подробности интима
В Сети появился анонс следующего выпуска телестройки. Короткое видео повествует о непростых взаимоотношениях ловеласа Захара Саленко и яркой блондинки Анастасии Стецевят.
В кадре Захар говорит Насте, мол, была бы ты чуть-чуть симпатичнее, то у нас бы все срослось. Его собеседница, судя по всему, на колкий выпад отреагировала спокойно. Она лишь назвала жителя шоу "Дом-2" ничтожным человеком.
Меж тем мужчина не успокаивался, он продолжил унижать девушку. Захар заявил, что видел снимки, на которых Анастасия запечатлена без бюстгальтера и это зрелище его не впечатлило. По словам участника телестройки, его эрекция в тот момент была слабой.
После Саленко вспомнил, как Стецевят чуть не отдалась ему. "Да, я чуть-чуть тебе не дала. Почти была готова, но не дала, что уж тут отрицать", – саркастично ответила Анастасия, намекая, что ничего между ними на самом деле не было.
"Да что ты обманываешь! Я тебе вылизал все сосочки твои!" – не унимался участник шоу "Дом-2". Анастасия опровергла и это заявление Захара.
"Ну видно же, что Настя влюблена в Захара!!! А он тепичный, смазливай, похотливый самец!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Видна что она тикет от Захара , чем больше унижает ее тем у нее адреналин в паховой области .😂", "Ох, Захар , у тебя все игрульки , смотри нарвешся на девчонку , которая тебе даст при курить ...😂😂😂😂", "Блевотное видео🤢", "Ее открыто унижают а она вцепилась в него", - писали поклонники шоу "Дом-2" в комментариях под видео, которое опубликовано в Instagram-аккаунте dom2_reality.
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