Самец из шоу "Дом-2" раскрыл подробности интима

Захар Саленко странно заигрывает с новенькой участницей Анастасией Стецевят. Многим поклонникам шоу "Дом-2" показалось, что участник телестройки пытается унизить девушку.

В Сети появился анонс следующего выпуска телестройки. Короткое видео повествует о непростых взаимоотношениях ловеласа Захара Саленко и яркой блондинки Анастасии Стецевят.

В кадре Захар говорит Насте, мол, была бы ты чуть-чуть симпатичнее, то у нас бы все срослось. Его собеседница, судя по всему, на колкий выпад отреагировала спокойно. Она лишь назвала жителя шоу "Дом-2" ничтожным человеком.

Меж тем мужчина не успокаивался, он продолжил унижать девушку. Захар заявил, что видел снимки, на которых Анастасия запечатлена без бюстгальтера и это зрелище его не впечатлило. По словам участника телестройки, его эрекция в тот момент была слабой.

После Саленко вспомнил, как Стецевят чуть не отдалась ему. "Да, я чуть-чуть тебе не дала. Почти была готова, но не дала, что уж тут отрицать", – саркастично ответила Анастасия, намекая, что ничего между ними на самом деле не было.

"Да что ты обманываешь! Я тебе вылизал все сосочки твои!" – не унимался участник шоу "Дом-2". Анастасия опровергла и это заявление Захара.

"Ну видно же, что Настя влюблена в Захара!!! А он тепичный, смазливай, похотливый самец!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Видна что она тикет от Захара , чем больше унижает ее тем у нее адреналин в паховой области .😂", "Ох, Захар , у тебя все игрульки , смотри нарвешся на девчонку , которая тебе даст при курить ...😂😂😂😂", "Блевотное видео🤢", "Ее открыто унижают а она вцепилась в него", - писали поклонники шоу "Дом-2" в комментариях под видео, которое опубликовано в Instagram-аккаунте dom2_reality.