Ксения Бородина отказалась от третьего ребенка
Ксения Бородина и Курбан Омаров на двоих воспитывают троих детей. У популярной телеведущей от первого брака есть девятилетняя дочь Маруся, у ее мужа от предыдущих отношений сын, ровесник Маруси. Также оба воспитывают общую дочь – трехлетнюю Теону. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Бородина демонстрирует такую семейную идиллию, что поклонники то и дело заваливают ее вопросами о третьем ребенке.
Телеведущая решила прояснить ситуацию. В Stories женщина опубликовала несколько видео – рассуждения на эту тему. Ксения Бородина дала понять, что фанатам не стоит надеяться на прибавление в ее семействе. "Мне нравится, когда мне говорят: "Ксюшечка, вы за третьим пойдете?" Знаете, что... За третьим пойдете... У нас реально и так Бангладеш, как я называю. Просто огромное количество... Мамы, папы, дети, няни... Туда-обратно. туда... Потом прилетели-улетели..." -рассказала Ксения Бородина.
"В общем, я не представляю по поводу "за третьим пойдете". Куда уже? Мы уже можем как отдельная группа лететь", – высказалась ведущая телепроекта "Дом-2". Поклонники расстроились из-за отказа Ксении от третьего ребенка. Но другие фанаты не теряют надежды. По их мнению, Ксения Бородина так сказала на эмоциях.
Дело в том, что до записи этого видео телеведущая сообщила, что оформила 18 билетов для предстоящего путешествия, причем уточнила. что это для разных людей и на разные даты. Ксения Бородина дала понять всем своим видом, что эта процедура порядком утомила ее.
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