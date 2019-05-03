Кудрявцева спряталась от скандала за маленькой дочкой
Известная телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала поклонникам, что Игорь Макаров – не только талантливый хоккеист, но еще и внимательный, заботливый папа. Спортсмен прогуливается с коляской, не забывая при этом развлекать малышку Марию смешными рожицами и звуками.
Скандальное разоблачение продюсера группы "Ласковый май" Лера Кудрявцева продолжает игнорировать. Андрей Разин недавно опубликовал пост, в котором рассказал о том, как телеведущая начинала свою карьеру. По словам Разина, тогда Лера зарабатывала деньги, оказывая услуги интимного характера – а в шоу-бизнес попала благодаря тому, что шантажировала беременностью барабанщика из его коллектива. Позже скандальную публикацию продюсер удалил.
Поклонников Леры Кудряцевой такой исход не устраивает: они ждут, что телезвезда выступит с опровержением – или хотя бы потребует извинений от продюсера. По мнению фанатов, в противном случае рассказанная Разиным история ударит по репутации телеведущей.
Однако звезда не торопится реагировать на разоблачения. Лера Кудрявцева публикует умилительные видео и фото, рассказывает о том, что они с мужем долго пытались стать родителями. А, когда стало известно о ее беременности, Игорь Макаров был на седьмом небе от счастья. Телеведущая рассказала о том, что ее восьмимесячная дочка уже умеет ползать и стоять. Вдобавок у Маши уже прорезались два зуба, пишет "7Дней".
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