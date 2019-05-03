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Шоу-бизнес

Кудрявцева спряталась от скандала за маленькой дочкой

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева никак не реагирует на разразившийся вокруг ее имени скандал. Телеведущая показала в Сети семейную идиллию – прогулку с мужем Игорем Макаровым и 8-месячной дочкой Марией.
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Известная телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала поклонникам, что Игорь Макаров – не только талантливый хоккеист, но еще и внимательный, заботливый папа. Спортсмен прогуливается с коляской, не забывая при этом развлекать малышку Марию смешными рожицами и звуками.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Скандальное разоблачение продюсера группы "Ласковый май" Лера Кудрявцева продолжает игнорировать. Андрей Разин недавно опубликовал пост, в котором рассказал о том, как телеведущая начинала свою карьеру. По словам Разина, тогда Лера зарабатывала деньги, оказывая услуги интимного характера – а в шоу-бизнес попала благодаря тому, что шантажировала беременностью барабанщика из его коллектива. Позже скандальную публикацию продюсер удалил.

Поклонников Леры Кудряцевой такой исход не устраивает: они ждут, что телезвезда выступит с опровержением –  или хотя бы потребует извинений от продюсера. По мнению фанатов, в противном случае рассказанная Разиным история ударит по репутации телеведущей.

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Публикация от IM25 (@igor_makarov25)

Однако звезда не торопится реагировать на разоблачения. Лера Кудрявцева публикует умилительные видео и фото, рассказывает о том, что они с мужем долго пытались стать родителями. А, когда стало известно о ее беременности, Игорь Макаров был на седьмом небе от счастья. Телеведущая рассказала о том, что ее восьмимесячная дочка уже умеет ползать и стоять. Вдобавок у Маши уже прорезались два зуба, пишет "7Дней".

Автор: Андрей Евлампиев3 мая 2019, 13:00

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