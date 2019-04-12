"Кажется, снова животик?": Кудрявцеву заподозрили в беременности
Одно из фото удостоилось гораздо большего внимания, чем остальные. На нем Лера Кудрявцева стоит у телефонной будки в столице Великобритании. Она позирует в черных "рваных" джинсах, белой футболке и ярко-красном пиджаке.
Поклонники увидели на снимке подросший животик телеведущей. Глядя на него, некоторые решили, что Лера Кудрявцева вновь ждет ребенка. "Кажется, снова животик?" – задались вопросом пользователи соцсети. Однако ответа от знаменитости не последовало.
Отметим, что в Лондон Лера Кудрявцева отправилась без дочери и мужа, хоккеиста Игоря Макарова, у которого недавно закончился спортивный сезон. Это дало повод заговорить проблемах в звездной семье, но пара не комментирует подобные слухи.
Напомним, с Лерой Кудрявцевой в Лондоне произошел неприятный инцидент: ее ограбили. У нее из сумки украли кошелек со всеми наличными деньгами и картами. Ведущая обратилась в местную полицию, но злоумышленника пока не удалось найти.
Ранее Лера Кудрявцева заявляла, что не против родить еще. "Дочь уже ползает и сидит. Как ласково называю дочку? Пирожок, кукушонок, булочка, доча. Каково быть мамой? Офигенно, еще хочу", – рассказывала телеведущая.
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