Кудрявцева развела грузина на интимный разговор
Темпераментному грузинскому артисту всегда приписывали многочисленные романы. 54-летний певец рассказал телеведущей о главных женщинах в своей жизни.
Официальный брак с первой женой Нино Учанейшвили у Сосо продлился пятнадцать лет. Семья распалась потому, что они "просто не виделись" из-за постоянных гастролей. Павлиашвили признался Лере Кудрявцевой в очень интимном. По словам певца, он изменял жене. Несмотря на это, они с Нино сохранили дружеские отношения.
Был у Павлиашвили роман и с певицей Ириной Понаровской. Причем, их отношения завязались, когда артист был еще женат. Музыкант познакомил избранницу с родителями и сестрой. Однако яркому роману было суждено быстро закончиться.
Второй женой артиста стала девушка по имени Ирина. С ней 32-летний Сосо Павлиашвили познакомился, когда той было всего 16 лет. Романтические отношения же у будущей пары начались, когда девушка стала совершеннолетней. Певец признался Лере Кудрявцевой, что в избраннице его подкупила неопытность. По словам исполнителя, она не умела целоваться.
Отметим, что личная жизнь Леры Кудрявцевой интересует россиян не меньше, чем ее звездные гости. Напомним, ранее телеведущая заявляла, что не против родить еще. "Дочь уже ползает и сидит. Как ласково называю дочку? Пирожок, кукушонок, булочка, доча. Каково быть мамой? Офигенно, еще хочу", – рассказывала Лера Кудрявцева.
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