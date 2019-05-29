Ухажер Цымбалюк-Романовской покалечил Шаляпина

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская появились в студии Дмитрия Шепелева. В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" Первого канала влюбленные проверили свои чувства.

Бизнесмен Антон Русских вызвал на детектор лжи певца Прохора Шаляпина. Он утверждает, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская изменяет с ним Прохору.

В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" Русских рассказал о знакомстве с Цымбалюк-Романовской. "Больше месяца назад я был на концерте Виталины, после концерта был банкет, я подарил ей цветы, она приняла их. Ей очень понравились они. После она сама дала мне свой номер, мы начали встречаться. Я снял апартаменты, и мы уже месяц живем вместе", – поведал бизнесмен ведущему шоу Дмитрию Шепелеву.

Также Антон Русских заявил, что заплатил Прохору Шаляпину 10 миллионов отступных за Виталину и подарил автомобиль. Деньги, по словам бизнесмена, артист взял, но обещания оставить пианистку в покое не выполнил.

На съемочной площадке "На самом деле" появился и сам Прохор Шаляпин. Правая рука артиста была зафиксирована поддерживающей повязкой. По словам Прохора, трое неизвестных набросились на него на парковке возле дома и покалечили. Злоумышленники отобрали ключи от машины и скрылись. Артист уверен, головорезы действовали по указке бизнесмена.

"На меня было совершено нападение. Мне выкрутили руки, у меня сильное растяжение. Этот человек несет полный бред, я ему ничего не должен. Никакие деньги я у него не брал. Он преследует Виталину", – поделился Шаляпин с присутствующими.

Пианистка также была приглашена в студию программы "На самом деле". Виталина с порога заявила, что Антона видит впервые в жизни.

"Этого не было. Это просто ложь. Я не знаю откуда в нашей с Прохором жизни берутся люди, которые придумывает какие-то истории близкие к криминальным", – сообщила Цымбалюк-Романовская в сегодняшнем выпуске программы "На самом деле".

Меж тем проверка на полиграфе показала, что пианистка лукавит, она знакома с бизнесменом, более того, она была в его апартаментах. На вопрос специалиста об интимных отношениях с Русских Цымбалюк-Романовская отвечать отказалась: "У вас детектор врет, я не буду отвечать на такие глупости".

Антон Русских также прошел детектор лжи. Выяснилось, что бизнесмен никогда не был близок с Цымбалюк-Романовской и не передавал деньги Прохору Шаляпину. Ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев с позором выгнал предпринимателя со съемочной площадки.