Концерт Цымбалюк-Романовской и ее любовника со скандалом отменили по приказу МЧС
"Союз кинематографистов вынужден отменить ваше мероприятия в связи с предписанием МЧС России и проведением технической проверки зала", – письмо такого странного содержания получила Виталина Цымбалюк-Романовская.
Договор аренды зала ей предложили расторгнуть, а арендую плату вернут в течении пяти дней.
На входе в Дом кино появилось и объявление: "25 мая Большой зал закрыт по техническим причинам. Приносим извинения за доставленные неудобства".
В самом Доме кино уверяют, что получили предписание "по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности", но выглядит это странно, как минимум.
Во-первых, здание Дома кино на Васильевской было построено еще в 1968 году, но вопросы о безопасности возникли почему-то только в 2019-м. Во-вторых, МЧС никогда не проводит проверки по выходным. Да и о них за неделю в письменном виде уведомляют.
Виталина Цымбалюк-Романовская про это хорошо знает, потому что сама работала директором в театре Армена Джигарханяна и в курсе всех тонкостей.
Она уверена, что это все – происки врагов и завистников. Но сдаваться не собирается. "Эту песню не задушить, не убьешь, – прокомментировала она "Дни.ру" неприятную ситуацию. – Я не сдамся и все равно дам концерт в Москве. Может быть, даже в Кремлевском дворце".
Напомним, что в программе "Люди с экрана", помимо Виталины Цымбалюк-Романовской и ее жениха Прохора Шаляпина, должны были участвовать Марина Девятова, Маргарита Быстрякова и Владимир Быстряков, а также оркестр Военно-музыкального училища имени генерала Халилова и сводный хор Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. Планировалось, что прозвучат русские народные песни, сочинения советских и российских композиторов, фортепианные произведения Фредерика Шопена и Микаэла Таривердиева.
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