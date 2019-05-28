Шепелев разоблачил подлый обман звезды сериала "Кадетство"
О том, что его пятилетний наследник, возможно, рожден от другого мужчины, Иван Юмшанов узнал из переписки своей тещи с артистом. Светлана Александровна Логинова называет Кирилла Емельянова отцом мальчика, и актер не отрицает этот факт.
В студии "На самом деле" петербуржец рассказал, что около шести лет назад он и его супруга Ольга Логинова переживали кризис в отношениях. Из-за возникшего недопонимания жена некоторое время жила отдельно.
"Около полумесяца мы с ней не общались, она жила у тещи и переехала в Москву. И за это время все и произошло", – рассказал петербуржец.
После на съемочной площадке появился Кирилл Емельянов. Артист заявил, что напуган настойчивостью Юмшанова, он боится за свою жизнь. О своих отношениях с Логиновой Емельянов высказался достаточно туманно и добавил, что никогда не встречался с тещей Ивана.
"Я познакомился с Олей несколько лет назад во время кастинга. После этого мы с небольшой группой актеров с кастинга отправились прогуляться по Москве и сходили в кафе. Не могу сказать, что между нами что-то было", – говорил артист присутствующим.
Звезде сериала "Кадетство" вторит и сама Ольга Логинова. Женщина поклялась, что никогда не была близка с актером. Родная мать оболгала ее, пытаясь разлучить с мужем. По словам Логиновой, родительница ненавидит ее супруга.
"Моя мама вечно строит козни, вечно недовольна всем, что он делает", - рассказала Ольга в сегодняшнем выпуске "На самом деле".
Светлана Александровна тоже была приглашена на шоу. Теща Юмшанова не скрывала пренебрежение по отношению к зятю, зато с актером говорила крайне уважительно. Логинова-старшая сообщила Дмитрию Шепелеву, что между Ольгой и Кириллом была интимная связь и она случайно стала тому свидетелем.
Пришло время огласить результаты теста-ДНК. Отметим, что Емельянов долго отказывался приходить на ток-шоу. Однако незадолго до эфира согласился, но выдвинул условие: он сам выберет клинику для проведения исследования. Артист отказался от помощи редакции.
"У меня в руках конверт с результатами генетической экспертизы, которая наконец ответит на вопрос: является ли Кирилл отцом мальчика? Вероятность этого составляет 0%", – произнес ведущий программы "На самом деле" Дмитрий Шепелев.
Меж тем после проверки всех участников скандала на детекторе лжи выяснилось, что Емельянов подлый обманщик – он сдал для анализа чужой генетический профиль. Он попросил друга предоставить биологический материал и уже в клинике выдал его за свой. Кирилл боялся получить положительный результат, так как действительно имел интимную связь с Ольгой.
Узнав о неверности жены, Иван Юмшанов не смог сдержать эмоций. Мужчина расплакался и долго не мог взять себя в руки. Героя пришлось успокаивать Дмитрию Шепелеву.
В конце сегодняшнего выпуска "На самом деле" шоумен вскрыл второй конверт с результатами ДНК-исследования. Оно проводилось между Юмшановым и его предполагаемым сыном. "Вероятность того, что Иван является отцом ребенка Ольги, составляет 99.9%", – резюмировал Дмитрий Шепелев.
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