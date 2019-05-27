Гадкий альфонс: Шепелев изобличил звезду российских сериалов
Лидия Трусова требует от Артемия Лебедева 27 миллионов рублей. По словам бизнесвумен, именно эту сумму она потратила за время их романа.
Актер и предпринимательница встречались около пяти лет. Артемий жил на широкую ногу: получал дорогие подарки, путешествовал по миру и проживал в элитных апартаментах. Все оплачивала Лидия. Более того, в студии программы "На самом деле" Трусова заявила, что у артиста был дубликат ее банковской карты и он частенько снимал деньги.
Предпринимательница уверена, что на ее средства Лебедев содержал молодую пассию. А что еще хуже: завладев ее счетами, сыграл свадьбу со своей любовницей. Тогда как обещал Трусовой жениться на ней самой.
На съемочной площадке появился и Андрей Лебедев. Артист был вне себя от злости. "Мы расстались два года назад. С тех пор не виделись", – отмечал мужчина.
После он заявил, что не пользовался счетами бывшей возлюбленной. Однако проверка на детекторе лжи показала обратное.
Меж тем Андрей считает, что Лидия просто мстит за то, что он ее когда-то бросил. Несколько дней назад трое неизвестных избили Лебедева. Артист полагает, что на него напали по наводке Трусовой.
В студии "На самом деле" появился супруг Лидии – Сергей Синельщиков. Бизнесмен сообщил присутствующим, что подаст на развод и оставит неверную жену без копейки.
"Мы вместе 45 лет, у нас двое детей. Ее как бес в ребро ударил, нашла себе какого-то актеришку. Она тратит на него наши совместно заработанные деньги. Я случайно узнал, долго терпел, пытался с ней разговаривать..." – сообщил Синельщиков в студии "На самом деле".
Финальная проверка на полиграфе показала, что избиение Лебедева подстроил Синельщиков. Также выяснилось, что артист действительно получал подарки от Трусовой, только вот стоимость их заметно ниже, чем заявляет бизнесвумен, – в общей сложности предпринимательница потратила на любовника 500 тысяч рублей.
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