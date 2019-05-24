Заявление Цымбалюк-Романовской о ребенке от известного певца

Появилась информация, что скоро впервые станет отцом скандально известный певец Прохор Шаляпин. Эти данные прокомментировала его избранница, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

Личная жизнь Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской развивается на глазах всей страны. Причем это было еще до того, как певец и пианистка объявили о своих отношениях. Ранее Прохор не скрывал романа и последующего брака с пенсионеркой Ларисой Копенкиной, которой изменил с моделью Анной Калашниковой.

В свою очередь, только ленивый не обсуждал скандальный развод Виталины Цымбалюк-Романовской с легендарным актером Арменом Джигарханяном и последующие судебные разбирательства, ведь престарелый артист обвинил молодую пианистку в мошенничестве.

В итоге, Прохор и Виталина наконец вместе. Пара демонстрирует удивительную гармонию, которой, возможно, пришел конец. Стало известно, что якобы от Шаляпина беременна его бывшая любовница Татьяна Гудзева. Женщина на восьмом месяце, она без работы и нуждается в деньгах.

По ее словам, в последнее время певец перестал выходить на связь. По мнению Гудзевой, Прохор решил порвать с ней из-за Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако якобы его привлекла не сама пианистка, а ее внушительное состояние.

Журналисты связались с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Та сделала заявление относительно ребенка от Прохора Шаляпина. "На самом деле я ожидала гораздо больше женщин, которые якобы беременны от Прохора, но пока есть только одна Татьяна. У нее уже были истории, когда непонятно от кого дети рождались. Я думаю, что она сама разберется", – цитирует молодую пианистку Teleprogramma.pro.