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Заявление Цымбалюк-Романовской о ребенке от известного певца

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Появилась информация, что скоро впервые станет отцом скандально известный певец Прохор Шаляпин. Эти данные прокомментировала его избранница, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.
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Личная жизнь Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской развивается на глазах всей страны. Причем это было еще до того, как певец и пианистка объявили о своих отношениях. Ранее Прохор не скрывал романа и последующего брака с пенсионеркой Ларисой Копенкиной, которой изменил с моделью Анной Калашниковой.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

В свою очередь, только ленивый не обсуждал скандальный развод Виталины Цымбалюк-Романовской с легендарным актером Арменом Джигарханяном и последующие судебные разбирательства, ведь престарелый артист обвинил молодую пианистку в мошенничестве. 

В итоге, Прохор и Виталина наконец вместе. Пара демонстрирует удивительную гармонию, которой, возможно, пришел конец. Стало известно, что якобы от Шаляпина беременна его бывшая любовница Татьяна Гудзева. Женщина на восьмом месяце, она без работы и нуждается в деньгах.

По ее словам, в последнее время певец перестал выходить на связь. По мнению Гудзевой, Прохор решил порвать с ней из-за Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако якобы его привлекла не сама пианистка, а ее внушительное состояние.

Журналисты связались с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Та сделала заявление относительно ребенка от Прохора Шаляпина. "На самом деле я ожидала гораздо больше женщин, которые якобы беременны от Прохора, но пока есть только одна Татьяна. У нее уже были истории, когда непонятно от кого дети рождались. Я думаю, что она сама разберется", – цитирует молодую пианистку Teleprogramma.pro.

Автор: Наталья Аряева24 мая 2019, 10:37
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