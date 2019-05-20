Сделано важное заявление о попавшей в ДТП певице МакSим
По словам Соколовой, переживания и непростые времена позади, и певица уже дома. " Дорогие друзья! Сегодня у меня хорошая новость, которую ждали все!.. Марина чувствует себя хорошо. Впереди много работы", – рассказала ее представительница.
Так, 21 мая певица МакSим представит новый клип, 25 — отправится на собственный концерт в Ташкент, а 28 мая даст благотворительный концерт в Москве. Кроме того, артистка уже запланировала встречу с поклонниками – дату она объявит позже.
Напомним, певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, спеша в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен". Ее перевезли в столицу. Позже Маргарита Соколова показала ужасные гематомы, оставшиеся на теле знаменитости после аварии. Кроме того, звезда очень сильно ударилась подбородком, из-за чего практически не могла говорить.
Как писали "Дни.ру", некоторые заподозрили певицу МакSим в обмане. Недоброжелатели высказали предположение, что таким образом артистка решила сделать рекламу своего нового ролика. Представители исполнительницы назвали эти сообщения бредом.
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