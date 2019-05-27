"Он меня никуда не отпускал": Федосеева-Шукшина рассказала о муже-деспоте

Знаменитая актриса стала гостьей программы "Судьба человека" на канале "Россия-1". Лидия Федосеева-Шукшина объяснила причины расставания с первым мужем, актером Вячеславом Ворониным.

Актриса призналась, что ей до сих пор неприятно вспоминать о том союзе. Отношения у супругов были сложными. Лидия Федосеева-Шукшина рассказала в студии Бориса Корчевникова, что брак с Вячеславом Ворониным просуществовал всего четыре года.

Их знакомство произошло во время кинопроб в Киеве и было довольно забавным. Подруга попросила Лидию передать для Вячеслава записочку, в которой признавалась в любви. Однако актеру понравилась Федосеева-Шукшина. По словам артистки, будущий супруг спросил, как ее зовут, а потом предложил погулять.

"Я, конечно, была дурочкой. Хотя он был красивый, элегантный, ухаживал за мной. Тогда была мода на таких молодых людей", – цитирует звезду Teleprogramma.pro.

Родители артистки были не в восторге от этого романа. У пары родилась дочь Настя. Лидия и Вячеслав сыграли свадьбу, но долго этот союз не просуществовал. Бытовые трудности и разные взгляды на жизнь развели супругов. К тому же муж был довольно деспотичен.

"Мы приехали в Киев. Снимали комнату в коммунальной квартире. Я хотела учиться дальше в театральном институте, мне не нравилось быть домохозяйкой. Он меня никуда не отпускал", – рассказала Лидия Федосеева-Шукшина.

По словам артистки, Вячеслав Воронин пенял: мол, бросила ребенка ради Василия Шукшина. Лидия Федосеева-Шукшина категорично заявила, что это неправда – с известным актером она стала встречаться, уже расставшись с мужем.