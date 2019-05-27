"Он меня никуда не отпускал": Федосеева-Шукшина рассказала о муже-деспоте
Актриса призналась, что ей до сих пор неприятно вспоминать о том союзе. Отношения у супругов были сложными. Лидия Федосеева-Шукшина рассказала в студии Бориса Корчевникова, что брак с Вячеславом Ворониным просуществовал всего четыре года.
Их знакомство произошло во время кинопроб в Киеве и было довольно забавным. Подруга попросила Лидию передать для Вячеслава записочку, в которой признавалась в любви. Однако актеру понравилась Федосеева-Шукшина. По словам артистки, будущий супруг спросил, как ее зовут, а потом предложил погулять.
"Я, конечно, была дурочкой. Хотя он был красивый, элегантный, ухаживал за мной. Тогда была мода на таких молодых людей", – цитирует звезду Teleprogramma.pro.
Родители артистки были не в восторге от этого романа. У пары родилась дочь Настя. Лидия и Вячеслав сыграли свадьбу, но долго этот союз не просуществовал. Бытовые трудности и разные взгляды на жизнь развели супругов. К тому же муж был довольно деспотичен.
"Мы приехали в Киев. Снимали комнату в коммунальной квартире. Я хотела учиться дальше в театральном институте, мне не нравилось быть домохозяйкой. Он меня никуда не отпускал", – рассказала Лидия Федосеева-Шукшина.
По словам артистки, Вячеслав Воронин пенял: мол, бросила ребенка ради Василия Шукшина. Лидия Федосеева-Шукшина категорично заявила, что это неправда – с известным актером она стала встречаться, уже расставшись с мужем.
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