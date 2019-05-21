Россияне добили пострадавшую в аварии певицу МакSим

Новый клип исполнительницы разочаровал поклонников. Пользователи Сети высказали певице МакSим (Марине Абросимовой) о своих эмоциях.

Пережившая ДТП артистка 21 мая презентовала новый клип на песню "Абонент не доступен". Примечательно, что клип певицы МакSим снят без ее участия. Ведь после аварии звезда оказалась в больнице с многочисленными ушибами.

Директор артистки Маргарита Соколова объяснила решение снять клип без певицы МакSим тем, что она понесла бы большие убытки за аренду площадки, если бы не дала команду начать съемку. По ее словам, другого решения в той ситуации просто не могло быть.

"Время — деньги, друзья. Но все, что я прочувствовала в этот день от большой нашей команды – это поддержку, понимание, уважение и любовь. По отношению к себе и, конечно, к артистке", – цитирует представительницу певицы МакSим "7Дней". Многие россияне остались недовольны клипом. Своими впечатлениями они поделились в соцсетях.

"Песня — огонь, клип ни о чем", "Не понравилось, скучно", "Столько шумихи было из-за этого клипа", "Мой комментарий будет не положительным. Для меня клип не вяжется с этой песней, никак", "Много шума из ничего", "Без Максим смотреть скучно и не интересно", – высказались поклонники звезды в соцсетях.

Главной темой видео стала автомобильная авария. Сама певица МакSим ранее попала в ДТП по дороге в аэропорт, спеша в Москву на съемки клипа на песню "Абонент недоступен". Артистку уже выписали из больницы.