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Россияне добили пострадавшую в аварии певицу МакSим

Певица МакSим. Фото: www.globallookpress.com
Новый клип исполнительницы разочаровал поклонников. Пользователи Сети высказали певице МакSим (Марине Абросимовой) о своих эмоциях.
прочитано 627 раз

Пережившая ДТП артистка 21 мая презентовала новый клип на песню "Абонент не доступен". Примечательно, что клип певицы МакSим снят без ее участия. Ведь после аварии звезда оказалась в больнице с многочисленными ушибами.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Директор артистки Маргарита Соколова объяснила решение снять клип без певицы МакSим тем, что она понесла бы большие убытки за аренду площадки, если бы не дала команду начать съемку. По ее словам, другого решения в той ситуации просто не могло быть.

"Время — деньги, друзья. Но все, что я прочувствовала в этот день от большой нашей команды – это поддержку, понимание, уважение и любовь. По отношению к себе и, конечно, к артистке", – цитирует представительницу певицы МакSим "7Дней". Многие россияне остались недовольны клипом. Своими впечатлениями они поделились в соцсетях.

"Песня — огонь, клип ни о чем", "Не понравилось, скучно", "Столько шумихи было из-за этого клипа", "Мой комментарий будет не положительным. Для меня клип не вяжется с этой песней, никак", "Много шума из ничего", "Без Максим смотреть скучно и не интересно", – высказались поклонники звезды в соцсетях. 

Главной темой видео стала автомобильная авария. Сама певица МакSим ранее попала в ДТП по дороге в аэропорт, спеша в Москву на съемки клипа на песню "Абонент недоступен". Артистку уже выписали из больницы. 

Автор: Валерия Нарская21 мая 2019, 17:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Оч хороший клип
Гость
Ответить
Оч хороший клип
1

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