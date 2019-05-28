Обколотая Федосеева-Шукшина около года жила затворницей
По словам Лидии Николаевны, в момент трагедии она была на кинофестивале. "Я была в Болгарии, он – на съемках, мы должны были встретиться. Я ехала со счастливой мыслью, чтобы сказать: "Вася, тебя один из лучших итальянских режиссеров приглашает на роль Достоевского, о чем ты мечтал", – вспомнила артистка в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".
За день до вылета на родину Федосеева-Шукшина заметила, что все члены делегации ведут себя странно и выглядят подавленными. Лидии Николаевне сообщили, что она вылетает в Москву раньше и отдельно от остальных.
Перед вылетом Лидии Николаевне налили бокал виски. Звезда никогда не пробовала этот напиток, поэтому отказалась. Друзья упрашивали ее хотя бы пригубить. По словам Федосеевой-Шукшиной, она не понимала, почему окружающие ведут себя странно.
С непривычки артистка сразу опьянела и весь перелет до Москвы проспала. У трапа ее ждали коллеги. Скорбные лица и слезы на глазах встречающих насторожили знаменитость.
"Я спросила: "Что, Вася заболел?" Он сказал: "Вася умер". Я сказала, что этого не может быть. Дальше я не помню. Скорая помощь стояла с какими-то иголками, мама приехала моя и все… Я 11 месяцев не выходила из дому. Только в январе вышла: из нотариальной конторы мне позвонили, попросили подписать бумаги о наследстве. Один раз я оделась, вся в черном, а так я все время сидела на каких-то уколах", – рассказала артистка ведущему программы "Судьба человека".
Федосеева-Шукшина отметила, что так и не подарила мужу главный подарок. Василий Шукшин очень хотел сына. В последнем письме матери режиссер написал, чтобы та готовилась принимать внука. Об этом Лидия Николаевна рассказала в студии ток-шоу "Судьба человека".
Напомним, советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался 2 октября 1974 года, в период съемок фильма "Они сражались за Родину". Причиной смерти стал инфаркт миокарда.
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