Тарзан впервые высказался о романе сына с красоткой из "Дома-2"
Детали знакомства сына Сергея Глушко и Натальи Королевой с моделью из Саратова неизвестны. Первая "семейная" фотография появилась на странице Марии Слугиной в Instagram в апреле этого года. На снимке девушку запечатлели рядом с мамой Архипа и бабушкой – Людмилой Порывай. Они позировали за кулисами на концерте в Crocus City Hall.
А спустя некоторое время Мария опубликовала фотографии из дома известных артистов в Крекшино. Мария с Архипом отмечали там 19 мая День пионерии – в компании Королевой, Тарзана и друзей звездной семьи.
Сергей Глушко оказался весьма скрытным, когда разговор зашел о его близких. На вопросы журналистов о том, как артист относится к пассии своего наследника, Тарзан ответил одной фразой. "Это касается моей семьи, моих самых близких людей", – отметил артист и от дальнейших комментариев отказался, передает Teleprogramma.pro.
О Марии Слугиной известно немного. Родом она из Саратова, имеет титул "Мисс жемчужина "Русское радио" Саратов – 2016", была финалисткой конкурса "Мисс губерния – 2016". Сейчас красотка получает образование в одном из столичных вузов. Судя по соцсетям, девушка серьезно настроена сделать карьеру модели.
Недавно Мария написала в своем микроблоге, что решилась посетить кастинг телепроекта "Дом-2". Детали модель не разглашает, однако призывает подписчиков следить за новостями. Предполагают, что это было до ее знакомства с Архипом, который вряд ли позволил бы своей девушке "искать любовь" на телестройке.
Наташа Королева и Сергей Глушко, как уже было отмечено, о романе сына не распространяются. Однако встречам молодых не препятствуют – из чего поклонники пары делают вывод, что родители Архипа одобряют его отношения с Марией.
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