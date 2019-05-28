Илья Яббаров признал вину после ухода из "Дома-2"
Илья Яббаров публично признал свои ошибки. Мужчина заверил, что говорит искренне, и воспринимает случившееся как испытание, которое помогло оценить то, что он имеет.
После вылета с треском из "Дома-2" экс-участник попросил прощения у своей бывшей девушки Алены Рапунцель и сына Богдана. Он отметил, что все осознал, и теперь малыш является приоритетом. Девушка простила Илью, и пара пытается наладить отношения.
"Так тяжко осознавать, что мог никогда вас не увидеть, не обнимать и не целовать сынульку", — раскаялся Яббаров.
Напомним, что Илья бросил беременную Алену ради другой женщины. С рождением ребенка в нем так не проснулись родительские чувства.
Илья Яббаров даже пропустил крещение сына, после чего ведущая проекта Ксения Бородина взбунтовалась. Она набросилась на участника в прямом эфире "Дома-2" и довела его до слез. Видимо, для мужчины это было первым шагом к признанию вины, сообщает "Экспресс газета".
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