"Отличные сиси": белокурый юноша показал Орловой нечто интимное

"Я в детстве болел ожирением и у меня уплотнение молочной железы", – заявил Кудряшов Орловой. По словам участника шоу "Дом-2", исправить его непривлекательные соски может только пластика.
Ведущая телестройки попросила Алексея показать, что именно не так с его торсом. Когда Кудряшов снял рубашку, Ольга отметила, что у него "отличные сиси". После Орлова попыталась отговорить юношу от похода в кабинет пластического хирурга. Она пыталась внушить участнику шоу "Дом-2", что операция ему не требуется.
Меж тем Кудряшов на уговоры опытной ведущей не поддавался. Сначала он предложил Орловой прощупать уплотнение в его сосках, а после заявил, что будет сам распоряжаться своим телом.
Отметим, что поклонники телестройки высмеяли затею участника шоу "Дом-2". Некоторые отмечали, что Кудряшову надо забыть о сосках и заняться прокачкой интеллекта.
"Алексей это имя, а Алеша диагноз (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Таких дурачков еще не было на доме-2😂", "Лучше бы мозг наростил😂", "Вот действительно проблемы у людей.... а то все чет с какими то кредитыми, ипотеками, работа, дети......пфффф.... вон где помощь нужна...........", – рассуждали поклонники шоу "Дом-2".
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