"Пипирку сунул в другую": Рапунцель из шоу "Дом-2" поймала мужа на подлой измене

Ольга Рапунцель узнала об измене мужа Дмитрия Дмитренко. Теперь звезда шоу "Дом-2" находится на грани нервного срыва. Меж тем ее соперница Маша Кохно чувствует себя прекрасно и с удовольствием комментирует ситуацию.

На днях Дмитрий Дмитренко прошел проверку на детекторе лжи. Отвечая на вопросы полиграфолога, участник шоу "Дом-2" откровенно признался, что занимался сексом с Машей Кохно.

С бывшей жительницей телестройки Дима встречался, когда его отношения с Ольгой зашли в тупик. По словам Дмитренко, в тот момент он считал себя свободным.

Узнав о неверности возлюбленного, Ольга Рапунцель ударила мужа по лицу и с криком: "Ты пипирку сунул в другую!" – разрыдалась. Сцена с разоблачением Дмитрия попала в эфир реалити.

За происходящим на шоу "Дом-2" с экрана телевизора внимательно наблюдала Маша Кохно. Экс-участницу телестройки возмутило признание Дмитренко. Она не понимает, зачем Дима решил рассказать все жене.

"Я считаю, что он подло поступил, что начал эту тему поднимать. Это просто грязь. Ни один мужик в жизни не признается, что изменял. Я считаю, что ему просто понадобился хайп, потому что об их паре никто не вспоминал. Ему не надо было просто об этом говорить", – рассудила бывшая жительница шоу "Дом-2".

Кохно отметила, что в каком-то смысле понимает реакцию Ольги. Маша считает, что настоящий мужик держал бы язык за зубами.

Экс-участница телестройки призналась, что Дмитренко два месяца бегал за ней: донимал звонками, сообщениями и даже беседовал с ее мамой. Кохно добавила, что в момент их общения участник шоу "Дом-2" был свободен, так как Рапунцель бросила его.

"Я не какая-нибудь ***, которая переспит с мужчиной в отношениях. В этой ситуации я чиста, потому что он был свободен. Я считаю, что на детекторе лжи он мог сказать, что полиграф ошибается, а Дима на все вопросы отвечал, как идиот. С нами что, кто-то дома был и снимал, как мы сексом занимаемся? Нет", – цитирует звезду шоу "Дом-2" Марию Кохно Dom2Life.ru.

Бывшая жительница телестройки уверена, что со временем Рапунцель простит Дмитренко и эта ситуация не отразится на их отношениях. По мнению звезды шоу "Дом-2", Ольга простит мужа, "так как никому не нужна с ее репутацией".