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Борисов показал секретные кадры со свадьбы дочери Серова

Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала
Дмитрий Борисов показал секретное видео со свадьбы любимой дочери певца Александра Серова Мишель. В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" наследница знаменитости раскрыла подробности торжества.
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О свадьбе Мишель Серовой общественность узнала из соцсетей. Девушка опубликовала в личном Instagram снимок, на котором позирует в свадебном платье. Пресса пыталась узнать кто именно стал мужем звездного отпрыска. После в студии программы "Пусть говорят" выяснилось, что загадочного зятя исполнителя хита "Я люблю тебя дор слез" зовут Роман. Новоиспеченный муж Мишель занимается бизнесом.

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Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

В сегодняшнем выпуске программы Мишель опровергла слух о том, что Александр Серов проигнорировал свадьбу дочери. По словам девушки, родитель не смог приехать на роспись в ЗАГС, однако на праздничном банкете присутствовал. "Он вел меня к алтарю", – рассказала девушка в студии "Пусть говорят".

Экспертов ток-шоу очень интересовало, кто же оплатил роскошное торжество. На этот вопрос дочь артиста отвечать отказалась. По слухам, Сергей Серов потратил на праздник дочери пять миллионов рублей.

Мероприятие состоялось в банкетном зале фешенебельного отеля, который вместил в себя огромное количество гостей. За вечер невеста сменила три подвенечных платья. По словам Мишель, в одном наряде она шла к алтарю, в другом блистала во время танцевальной части праздника, в третьем образе выступала на сцене. После дочь знаменитости добавила, что для похода в ЗАГС был куплен четвертый наряд.

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Публикация от М И Ш Е Л Ь С Е Р О В А (@mishel_serova)

 Все прошло на высшем уровне: гостей потчевали деликатесами и дорогим шампанским. Перед присутствующими выступали отечественные звезды. В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" также выяснилось, что на музыкальном оформлении праздника удалось сэкономить: Игорь Крутой, Катя Лель, Игорь Николаев и многие другие знаменитости выступали безвозмездно.

Также в эфире ток-шоу стало известно, что Мишель и ее избранник не подписывали брачный контракт. Многим присутствующим в студии "Пусть говорят" это показалось странным. Дочери артиста посоветовали восполнить этот пробел. О возможном разводе Мишель и слушать не захотела. Девушка попросила перевести разговор в более позитивное русло.

Автор: Руслана Алексеева23 мая 2019, 17:20

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