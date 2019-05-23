Борисов показал секретные кадры со свадьбы дочери Серова
О свадьбе Мишель Серовой общественность узнала из соцсетей. Девушка опубликовала в личном Instagram снимок, на котором позирует в свадебном платье. Пресса пыталась узнать кто именно стал мужем звездного отпрыска. После в студии программы "Пусть говорят" выяснилось, что загадочного зятя исполнителя хита "Я люблю тебя дор слез" зовут Роман. Новоиспеченный муж Мишель занимается бизнесом.
В сегодняшнем выпуске программы Мишель опровергла слух о том, что Александр Серов проигнорировал свадьбу дочери. По словам девушки, родитель не смог приехать на роспись в ЗАГС, однако на праздничном банкете присутствовал. "Он вел меня к алтарю", – рассказала девушка в студии "Пусть говорят".
Экспертов ток-шоу очень интересовало, кто же оплатил роскошное торжество. На этот вопрос дочь артиста отвечать отказалась. По слухам, Сергей Серов потратил на праздник дочери пять миллионов рублей.
Мероприятие состоялось в банкетном зале фешенебельного отеля, который вместил в себя огромное количество гостей. За вечер невеста сменила три подвенечных платья. По словам Мишель, в одном наряде она шла к алтарю, в другом блистала во время танцевальной части праздника, в третьем образе выступала на сцене. После дочь знаменитости добавила, что для похода в ЗАГС был куплен четвертый наряд.
Все прошло на высшем уровне: гостей потчевали деликатесами и дорогим шампанским. Перед присутствующими выступали отечественные звезды. В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" также выяснилось, что на музыкальном оформлении праздника удалось сэкономить: Игорь Крутой, Катя Лель, Игорь Николаев и многие другие знаменитости выступали безвозмездно.
Также в эфире ток-шоу стало известно, что Мишель и ее избранник не подписывали брачный контракт. Многим присутствующим в студии "Пусть говорят" это показалось странным. Дочери артиста посоветовали восполнить этот пробел. О возможном разводе Мишель и слушать не захотела. Девушка попросила перевести разговор в более позитивное русло.
Отец певицы рвет и мечет
Женщина уже на восьмом месяце
Певицу можно спасти, ведь все еще не так ужасно
Вокруг артиста складывается "мутная история"
Популярные темы форума
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Как вам Евровидение 2019?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Во всем виноваты евреи!
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Замуж за иностранца
Проститутки, самые честные женщины! Заплатил, получил. Ни нервов, ни головной боли, ни сцен и женитьб-разводов.
Сосед гей
Первый размер груди
Боюсь одиночества
Очень хочу мальчика
Мой муж гинеколог
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Не родись красивой, а родись счастливой
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Любовник младше на 10 лет
Хочу вернуть старые отношения
Муж изменят с племянником
Стрижка налысо для женищны
Шоу бизнес
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
У него нет высшего образования
Занимает и не возвращает
15-летняя сестра не знает от кого беременна
<цензура> тупая математичка ух <цензура>
Важна ли внешность для мужчины?
Постоянно устраивает скандалы
Орифлеймь