Омолодившуюся Пугачеву спрятали в тайном убежище
Помолодевшую Аллу Пугачеву показал в Instagram супруг Примадонны. Максим Галкин поздравил всех поклонников с Первомаем. Где отдыхает звездное семейство, шоумен не пишет, однако не скупится на фотографии.
"Поздравляем с Первомаем! Обнимаем! Обнимаем!", – подписал Галкин новый снимок с девушкой, очень похожей на Аллу Пугачеву. Фанаты присмотрелись, узнали звезду и поняли: время над Примадонной не властно.
"Алла Борисовна день ото дня все красивее и красивее! Вот что значит когда рядом достойный мужчина!!!", "Шикарно выглядит Алла Пугачева!", "По-моему над нею время не подвластно. Хорошо выглядит", – сыплют комплиментами комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Похвалили подписчики и прическу Примадонны – отметив, что прямые волосы и челка артистке очень идут.
Коллеги Аллы Пугачевой не остались в стороне. Свежим видом омолодившейся артистки, только что отметившей 70-летний юбилей, восхитились Наташа Королева, Александр Ревва, Яна Рудковская и Виктория Боня, Сергей Лазарев, передает Пятый канал.
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