"Она плоха": сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея
15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. 17 апреля Примадонна в Кремле дала первый за десять лет концерт, который больше напоминал спектакль из-за обилия игровых моментов и сценок. Артистка, несмотря на почтенный возраст, много двигалась по сцене с подтанцовкой и даже пела вживую.
Затем, спустя несколько дней, артистка закатила вечеринку в одном из ресторанов, куда пригласила родственников и друзей. Не обошлось и без высоких гостей. Говорят, чествовали Примадонну политики Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев с супругой Светланой. По некоторым данным, Алла Пугачева потратила около миллиона рублей на банкет.
А сейчас появилась информация о состоянии Примадонны. По словам продюсера Марка Рудинштейна, положение артистки оставляет желать лучшего. Кинодеятель в последнее время тоже жалуется на проблемы со здоровьем. "У меня диабет, вот и худею. Уже десять лет на инсулине. Часто лежу в больнице. Это нельзя, то нельзя – кому нужна такая жизнь? Вот и позволяю себе иногда маленькие слабости – мороженое, например. У Пугачевой тоже диабет – и тоже, говорят, она плоха", – цитирует Марка Рудинштейна "Экспресс газета".
По его данным, состояние и легендарного актера Армена Джигарханяна вызывает опасения. "Он только вышел из больницы и сейчас опять туда попал. У него тоже диабет страшный. В общем, со здоровье его плохо. Даже очень плохо", – констатировал продюсер.
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