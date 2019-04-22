Пугачевой дали шанс стать первой леди

Юморист Максим Галкин может в 2024 году выдвинуться в президенты России. О следующих выборах в нашей стране порассуждал эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Собеседник "Дни.ру" отметил, что сегодня большинство смотрит на то, что произошло на Украине, с нескрываемым удивлением. По его словам, ситуация с протестным голосованием удивила мир.

"В Интернете появилась масса мемов с Михаилом Галустяном и Владимиром Путиным под девизом "Даже не вздумай". Это все, конечно, очень забавно, потому что все прекрасно понимают, что подобная ситуация выглядит комично. Лично я тоже уверен, что Михаил в силу разных причин на подобные эксперименты не пойдет", – заявил Вадим Манукян.

При этом он добавил, что на этом фоне очень отличается риторика мужа Аллы Пугачевой. "Пока все артисты восторженно поздравляют Владимира Зеленского с победой, Максим Галкин в это же время вдумчиво рассуждает. Галкин говорит о том, что пока не наступил мир на Донбассе не время впадать в эйфорию. Он готов приложить все усилия к тому, чтобы эта война закончилась", – высказался эксперт.

Манукян сделал смелый прогноз. "Вполне возможно, что Максим Галкин в 2024 году выдвинется в президенты России. Владимир Путин свою кандидатуру выдвигать не будет. Это означает, что у каждого, кто выдвинется в президенты, появится шанс", – отметил эксперт.

Вадим Манукян добавил, что с выдвижением Галкина может появиться еще одна любопытная ситуация. "В этом случае Алла Пугачева имеет все шансы к своему 75-летию стать первой леди страны. Можете воспринимать этот мой прогноз с юмором, а можете посмотреть на Украину и, возможно, желание шутить пропадет", – резюмировал эксперт.