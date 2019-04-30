Пугачева подняла на смех Киркорова в день рождения
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовала фотографию, на которой запечатлен гордый Филипп Киркоров. Примадонна нивелировала пафос снимка ироничной подписью. "С днем Рождения, дружище!!! Будь здоров, счастлив и "Я"кай как можно дольше❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)". – пожелала Алла Пугачева.
По какой-то причине Филипп Киркоров пока не ответил на поздравление Примадонны. Зато отреагировали другие именитые подписчики. "Как же наш "дружище" ждал ЭТОГО ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!😘❤️💥👍🏻🎶" – саркастически написал автор-песенник Игорь Николаев. А продюсер Иосиф Пригожин и вовсе опубликовал в комментариях один ухахатывающийся до слез смайлик.
Видимо, чтобы несколько сгладить эффект от неоднозначного поздравления, вскоре Алла Пугачева опубликовала видео, на котором запечатлела своих двойняшек Лизу и Гарри. Очевидно. что съемка получилась абсолютно спонтанной. Обычно подготовленные: нарядные, со стихами. которые буквально от зубов отскакивали, в этот раз пятилетние малыши не могли найти слов и явно импровизировали на ходу. Дети поздравили Филиппа Киркорова, пожелали счастья, здоровья и признались, что им "весело очень", когда он приезжает. "Очень хорошие подааааарочки!" – протянул довольный Гарри.
Не остался в стороне и молодой муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. В своем аккаунте в той же социальной сети юморист выложил фото, на котором запечатлен с именинником. "С днем рождения, дружище! Сияй, пой, радуйся, играй! 👏🏻👍🏻" – поздравил Филиппа Киркорова шоумен. Вот ему певец оперативно ответил. "Спасиьо большое, дорогой Макс!!!✌️" – поблагодарил исполнитель.
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