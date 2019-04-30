Пугачева подняла на смех Киркорова в день рождения

Сегодня, 30 апреля, исполнилось 52 года Филиппу Киркорову. Одними из первых поп-короля отечественной эстрады поздравили бывшая жена Алла Пугачева и ее нынешний молодой муж Максим Галкин.

прочитано 4737 раз